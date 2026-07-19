Color mundialista

Las cábalas del Mundial: por qué millones de hinchas las mantienen vivas en cada partido

Desde usar la misma camiseta hasta repetir el lugar en el sillón o comer el mismo menú antes de un partido. Las cábalas forman parte del folklore del fútbol y, aunque no cambian el resultado, ayudan a los hinchas a vivir con mayor intensidad uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.