Hay una escena que se repite cada vez que se juega un Mundial. Alguien se niega a cambiarse la camiseta que usó en el último triunfo. Otro exige que nadie ocupe "ese" lugar del living porque desde allí Argentina no perdió.
Las cábalas del Mundial: por qué millones de hinchas las mantienen vivas en cada partido
Desde usar la misma camiseta hasta repetir el lugar en el sillón o comer el mismo menú antes de un partido. Las cábalas forman parte del folklore del fútbol y, aunque no cambian el resultado, ayudan a los hinchas a vivir con mayor intensidad uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
Algunos comen siempre el mismo plato, otros siguen una rutina exacta antes del partido y no faltan quienes evitan contestar mensajes durante los 90 minutos "para no mufar".
Las cábalas son parte inseparable del fútbol. No figuran en el reglamento, no garantizan victorias ni tienen sustento científico para modificar el resultado de un partido. Sin embargo, ocupan un lugar central en la manera en que millones de personas viven cada Mundial.
Una tradición que atraviesa generaciones
La palabra "cábala" se utiliza para describir una acción, un objeto o una costumbre que una persona repite con la convicción de que puede atraer la buena suerte. En el fútbol, estas prácticas forman parte de una tradición transmitida de generación en generación.
Las hay de todo tipo. Algunos hinchas usan siempre la misma camiseta durante todo el torneo y se resisten a lavarla mientras el equipo continúe ganando. Otros miran cada partido con las mismas personas, en el mismo lugar de la casa o incluso utilizando el mismo vaso para tomar una bebida.
También existen cábalas familiares. Hay quienes sostienen que el asado debe prepararse de una determinada manera, que la bandera tiene que colgarse en un sitio específico o que el televisor debe encenderse exactamente a la misma hora antes del comienzo del encuentro.
En las redes sociales, cada Copa del Mundo multiplica las historias. Aparecen fotos de medias "invictas", mascotas convertidas en amuletos, sillones que nadie puede ocupar y rituales que, aunque parezcan insólitos, forman parte del entusiasmo colectivo.
Incluso los propios futbolistas suelen reconocer que tienen sus costumbres. Algunos ingresan al campo con un pie determinado, escuchan siempre la misma canción antes del partido o siguen una rutina fija durante la concentración.
Aunque los profesionales suelen hablar más de hábitos que de supersticiones, esas repeticiones también forman parte de su preparación mental.
Qué dice la psicología sobre las cábalas
Desde la psicología deportiva existe una explicación para este fenómeno. En situaciones donde el resultado depende de muchos factores fuera del control de las personas, como un partido de fútbol, los rituales pueden generar una sensación de orden y disminuir la ansiedad.
Los especialistas explican que las cábalas ofrecen una percepción de control frente a un acontecimiento incierto. El hincha sabe racionalmente que sentarse siempre en el mismo lugar no influirá en el marcador, pero repetir ese comportamiento le brinda tranquilidad y hace que la espera del partido resulte menos estresante.
Además, estos rituales fortalecen el sentido de pertenencia. Compartir una cábala con amigos, familiares o compañeros de trabajo crea una experiencia común que trasciende el deporte y fortalece los vínculos sociales.
En Argentina, donde el fútbol ocupa un lugar central en la cultura popular, las cábalas adquieren una dimensión especial durante los Mundiales. Después de cada victoria aparecen nuevas historias y muchas de ellas se mantienen durante todo el torneo.
Con el paso del tiempo, algunas incluso se convierten en parte del relato colectivo. Basta recordar las numerosas cábalas que surgieron durante la conquista del Mundial de Qatar 2022: desde quienes no cambiaron de asiento durante siete partidos hasta grupos enteros que repitieron exactamente el mismo menú en cada encuentro.
En realidad, la importancia de las cábalas no radica en su capacidad para modificar un resultado deportivo. Su verdadero valor está en lo que representan para los hinchas: una forma de canalizar la ilusión, compartir emociones y sentirse, aunque sea simbólicamente, parte del equipo.
Porque cuando rueda la pelota en una final del Mundial, la lógica suele dejar espacio a las emociones. Y en ese territorio donde conviven la esperanza, los nervios y la pasión, las cábalas encuentran el lugar perfecto para seguir siendo uno de los grandes rituales del fútbol.