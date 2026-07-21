Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito en rutas y accesos de Santa Fe
Las rutas de la región Norte presentan lloviznas y calzadas húmedas y resbaladizas. Ante estas condiciones, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras de adelantamiento.
RN 11: trabajos y desvíos en Puerto General San Martín
Vialidad Nacional supervisa las obras de mejora que lleva adelante la Municipalidad de Puerto General San Martín sobre la Ruta Nacional 11, entre Presidente Perón y América.
Las tareas se desarrollan de 8 a 18, con restricción de circulación en la mano hacia Timbúes. Los trabajos incluyen fresado de deformaciones, bacheo profundo, repavimentación, recalce de banquinas y demarcación horizontal.
Mientras duren las tareas, la circulación se organiza de la siguiente manera:
Mano hacia el sur: habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Mano hacia el norte: desvío por América, Vucetich y Perón, también habilitado para todo tipo de vehículos.
Tránsito liviano hacia Timbúes: se recomienda circular por América o Córdoba y continuar por la colectora de la autopista.
En el operativo participan organismos municipales y provinciales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía, Protección Civil y Gendarmería Nacional.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevo desvío
En el marco de las obras del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se encuentra operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
La mano que circula hacia Santa Fe funciona en ese sector con doble sentido durante aproximadamente 200 metros.
Se solicita circular con extrema precaución y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, quienes puedan hacerlo tienen la opción de utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Continúan distintos trabajos de pavimentación, repavimentación y construcción de infraestructura en rutas de la provincia.
Pavimentación:
Ruta 10-s, entre Theobald y RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31, entre Tartagal e Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena, entre RN 9 y RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91, desvío de tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2, entre San Justo y RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto, entre RN 8 y RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1, entre Miguel Torres y Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s, entre Venado Tuerto y San Francisco, departamento General López.
Repavimentación:
Ruta 10, entre RP 70 y Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21, entre RN 9 y acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13, entre RP 66 y San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39, entre el límite con Córdoba y Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1, entre Alejandra y puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5, entre RP 2 y Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6, entre Gessler y Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s, entre Bernardo de Irigoyen y la Autopista Rosario-Santa Fe, departamento San Lorenzo.
Obras en rotondas
También se ejecutan trabajos en distintas rotondas de la provincia, entre ellas:
Circunvalación de Venado Tuerto, en los cruces de RN 8, RN 33 y calle Espora, y en la rotonda El Hinojo.
RP 14 y RP 96, en Miguel Torres, departamento General López.
RP 70 y RP 6, en los accesos Este y Oeste de Esperanza.
Avenida Newbery y acceso al Aeropuerto de Rosario.
RP 13 y RP 66, en Carlos Pellegrini.
RP 39 y RN 34, en Arrufó.
RP 5 y RP 2, en el departamento La Capital.
Obras en puentes y accesos
Continúan los trabajos de infraestructura en diferentes corredores provinciales:
Ruta 98-s, puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, entre Moussy y La Sarita.
Tercera Vía Reconquista-Avellaneda, con obras de pavimentación, puente y rotondas.
Ruta 4, ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal.
Ruta 39, puentes sobre el río Salado y recomposición de taludes.
Nuevo puente carretero sobre la RN 11, entre Santa Fe y Santo Tomé.
Ruta 32, puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Ruta 32, puentes Quencho y Caree, en el corredor entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Cortes por intervenciones en vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (07.00 - 17.00 hs) Obras de Assa
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Assua y Estevez Boero - Barrio el Pozo
9 de julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (14.00 - 17.00) Obras de Assa
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López.
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (14.00 - 17.00 hs)
LÍNEA 1 – 15 - 18 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de Julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert – 9 de Julio a recorrido habitual.
LÍNEA 5 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de Julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert a recorrido habitual.