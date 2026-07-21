Las bajas temperaturas continúan marcando el invierno argentino y, durante las primeras horas de este martes 21 de julio, varias localidades registraron marcas bajo cero.
Cuáles fueron las ciudades más frías de Argentina este martes: el ranking completo
El Servicio Meteorológico Nacional informó registros de hasta -16,8°C durante la mañana y anticipó cómo evolucionarán las condiciones del tiempo en la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 11 ciudades amanecieron con temperaturas inferiores a los 0°C, mientras que en la ciudad de Santa Fe el día comenzó con un ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y una máxima prevista cercana a los 20°C.
La temperatura más baja
El ranking matutino estuvo encabezado por El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, donde a las 6:00 el termómetro descendió hasta los -16,8°C, convirtiéndose en el registro más bajo del país durante la mañana.
Detrás se ubicó Esquel (Chubut) con -9,8°C, mientras que San Carlos de Bariloche (Río Negro) completó el podio con -8,9°C registrados a las 7:00.
Las ciudades con temperaturas bajo cero
A las 7:00, el listado de las localidades más frías quedó conformado de la siguiente manera:
- El Calafate (Santa Cruz): -14,8°C
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): -8,9°C
- Río Gallegos (Santa Cruz): -8,6°C
- Perito Moreno (Santa Cruz): -8,4°C
- Esquel (Chubut): -8,3°C
- Río Grande (Tierra del Fuego): -6,5°C
- Puerto Madryn (Chubut): -6°C
- Trelew (Chubut): -4,8°C
- Chapelco (Neuquén): -3,6°C
- Comodoro Rivadavia (Chubut): -3,6°C
Además, el ranking general de la mañana incorporó otras localidades como Maquinchao, Malargüe, Ushuaia, San Luis, Viedma, San Rafael, Neuquén, Santa Rosa, Mendoza y Coronel Suárez, con temperaturas que oscilaron entre los -6°C y los 6,3°C.
Cómo estará el tiempo en la ciudad de Santa Fe
Mientras gran parte de la Patagonia continúa bajo un intenso frío, la ciudad de Santa Fe presenta condiciones mucho más templadas. Para este martes se espera cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima cercana a los 8°C y una máxima de alrededor de 20°C, con vientos leves del sector norte y sin probabilidades de precipitaciones durante la jornada.
Aunque el ambiente será fresco durante la mañana, el ascenso de la temperatura hacia la tarde permitirá condiciones más agradables, en contraste con las marcas extremas registradas en el sur del país.