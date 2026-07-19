Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su vivienda durante un temporal en Entre Ríos

La víctima se encontraba dentro de su casa cuando un árbol de gran porte se desplomó a causa de las fuertes ráfagas de viento que afectaron la región. El hecho ocurrió en medio del temporal que provocó daños materiales, cortes de energía y complicaciones en distintas localidades entrerrianas.