Operativo en la cordillera

Rescataron a 23 montañistas en Mendoza tras un intenso temporal de nieve en la alta montaña

Un amplio operativo coordinado por Gendarmería Nacional permitió poner a salvo a 23 personas que habían quedado aisladas en distintos sectores de la cordillera mendocina durante un fuerte temporal. Las condiciones meteorológicas obligaron a desplegar equipos especializados y maquinaria para concretar las evacuaciones.