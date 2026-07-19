La intensa nevada que afectó a la alta montaña de Mendoza durante los últimos días derivó en un importante operativo de rescate que concluyó con la evacuación de 23 montañistas y turistas que habían quedado varados en diferentes puntos de la cordillera.
Rescataron a 23 montañistas en Mendoza tras un intenso temporal de nieve en la alta montaña
Un amplio operativo coordinado por Gendarmería Nacional permitió poner a salvo a 23 personas que habían quedado aisladas en distintos sectores de la cordillera mendocina durante un fuerte temporal. Las condiciones meteorológicas obligaron a desplegar equipos especializados y maquinaria para concretar las evacuaciones.
Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes trabajaron bajo condiciones climáticas adversas para asistir a las personas y trasladarlas a zonas seguras.
Un despliegue coordinado en plena tormenta
El operativo fue encabezado por personal del Escuadrón 27 "Uspallata" de Gendarmería Nacional, con la participación de efectivos de la Sección Reforzada Punta de Vacas y el apoyo de otros organismos que intervienen habitualmente en emergencias de alta montaña.
La prioridad fue localizar a quienes habían quedado aislados por la acumulación de nieve, la escasa visibilidad y las dificultades para transitar por los caminos cordilleranos.
Las evacuaciones se desarrollaron en sectores estratégicos de la Ruta Nacional 7 y en áreas próximas a Puente del Inca, Las Cuevas y otros puntos de la alta montaña mendocina, donde el temporal generó un escenario complejo para residentes, trabajadores y visitantes.
En varios casos, la nieve acumulada impedía el desplazamiento de vehículos particulares y obligó al empleo de móviles preparados para operar en este tipo de terreno.
Los rescatistas avanzaron con equipamiento específico para bajas temperaturas y actuaron bajo protocolos de seguridad destinados a minimizar riesgos tanto para las personas asistidas como para el personal de emergencia. Según se informó oficialmente, todos los evacuados fueron puestos a resguardo sin que se registraran heridos de gravedad.
El operativo se produjo pocos días después de otro rescate realizado en la misma zona, cuando tres turistas habían quedado atrapados por una intensa nevada en Villa Las Cuevas y debieron ser trasladados hasta Uspallata debido al deterioro de las condiciones meteorológicas.
Esa sucesión de intervenciones refleja el impacto que tuvo el temporal sobre uno de los corredores internacionales más importantes del país.
El temporal complicó la circulación en la cordillera
Las fuertes nevadas que afectan a la cordillera mendocina motivaron además diversas restricciones preventivas sobre el corredor internacional hacia Chile. La acumulación de nieve, sumada al viento y a los períodos de baja visibilidad, dificultó las tareas de mantenimiento y obligó a intensificar el trabajo de despeje sobre la Ruta Nacional 7.
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía advertencias por nevadas persistentes en sectores de alta montaña, un escenario que llevó a las autoridades a recomendar evitar desplazamientos no esenciales en las zonas afectadas mientras continuaran las condiciones adversas.
Los equipos de emergencia recordaron que durante el invierno las condiciones meteorológicas en la cordillera pueden modificarse en pocos minutos, con precipitaciones intensas, viento blanco y un marcado descenso de la temperatura.
Por ese motivo, quienes planeen actividades recreativas o deportivas en alta montaña deben consultar previamente los pronósticos oficiales, verificar el estado de las rutas y atender las indicaciones de los organismos de seguridad.
La reciente intervención de Gendarmería se suma a otros operativos desarrollados durante la temporada invernal en Mendoza, donde las nevadas y el incremento de visitantes suelen exigir una respuesta permanente de los equipos especializados.
En esta oportunidad, la rápida activación del protocolo permitió asistir a las 23 personas antes de que las condiciones climáticas empeoraran aún más, evitando consecuencias mayores y garantizando un descenso seguro hacia sectores protegidos