Condiciones climáticas

Cerraron el Paso Cristo Redentor por nevadas: restricciones en la frontera entre Mendoza y Chile

El corredor internacional volvió a ser inhabilitado de manera preventiva debido a pronósticos de nevadas y condiciones de inestabilidad en la alta montaña. La medida afecta el tránsito entre Argentina y Chile y podría extenderse según la evolución del clima.