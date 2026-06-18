El Paso Internacional Paso Internacional Cristo Redentor fue cerrado nuevamente de manera preventiva ante la llegada de un frente de inestabilidad que afecta a la zona cordillerana y que anticipa nevadas en distintos sectores de alta montaña.
Cerraron el Paso Cristo Redentor por nevadas: restricciones en la frontera entre Mendoza y Chile
El corredor internacional volvió a ser inhabilitado de manera preventiva debido a pronósticos de nevadas y condiciones de inestabilidad en la alta montaña. La medida afecta el tránsito entre Argentina y Chile y podría extenderse según la evolución del clima.
La decisión fue adoptada por las autoridades argentinas y chilenas en el marco de los protocolos habituales de seguridad vial que rigen para este corredor fronterizo, uno de los más transitados del país.
El cierre implica la interrupción total del tránsito entre Mendoza y Chile a través del túnel internacional, tanto para transporte de cargas como para vehículos particulares y ómnibus de larga distancia.
La medida busca evitar situaciones de riesgo en un contexto donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar de manera brusca, generando acumulación de nieve, hielo sobre la calzada y baja visibilidad.
Condiciones meteorológicas
De acuerdo con los reportes meteorológicos utilizados por los organismos de control fronterizo, el sistema de inestabilidad que ingresa a la región cordillerana prevé precipitaciones en forma de nieve, especialmente en los sectores más elevados del paso. Estas condiciones afectan la transitabilidad segura en la ruta internacional, que se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en varios tramos.
En este tipo de situaciones, el cierre preventivo es una medida habitual. Las autoridades explican que no se espera a que las condiciones se tornen críticas en la ruta, sino que se actúa con anticipación para evitar que vehículos queden varados o expuestos a temperaturas extremas. Además, la acumulación de nieve puede dificultar las tareas de despeje y mantenimiento, lo que prolonga la inhabilitación del paso.
El sistema integrado entre Argentina y Chile coordina de manera permanente la evaluación de la situación climática a través de informes técnicos y pronósticos actualizados. Cuando se detectan condiciones adversas, se dispone el cierre y se mantiene la vigilancia hasta que la situación mejora.
Impacto en el tránsito y alternativas para los viajeros
El cierre del paso internacional genera un impacto inmediato en el tránsito de personas y mercancías entre ambos países. El corredor es uno de los principales puntos de conexión terrestre entre Argentina y Chile, por lo que su inhabilitación obliga a reorganizar viajes, logística de transporte y operaciones comerciales.
En el caso del transporte de cargas, las empresas deben suspender traslados o buscar rutas alternativas, lo que en muchos casos implica demoras significativas. Para los viajeros particulares, la recomendación es no dirigirse hacia la zona de alta montaña hasta que se confirme la reapertura del corredor, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y las demoras en los controles fronterizos se extienden.
Las autoridades también recuerdan que en épocas invernales o de transición climática es frecuente que el paso permanezca cerrado por períodos variables, dependiendo de la intensidad de las nevadas. Por ello, se solicita a los usuarios consultar los partes oficiales antes de emprender cualquier viaje.
Coordinación binacional y monitoreo permanente
El funcionamiento del Paso Cristo Redentor depende de una coordinación constante entre organismos de Argentina y Chile. Equipos técnicos de ambos países monitorean las condiciones meteorológicas, el estado de la ruta y la evolución de la nieve en sectores críticos.
Cuando las condiciones mejoran y se garantiza la seguridad del tránsito, se realizan tareas de despeje y control para proceder a la reapertura. Sin embargo, estas decisiones no son inmediatas y requieren evaluaciones conjuntas, ya que la prioridad es evitar riesgos para quienes circulan por la alta montaña.
En este contexto, las autoridades insisten en la importancia de la planificación previa de los viajes y en la consulta permanente de los canales oficiales de información. La situación del paso puede cambiar en cuestión de horas, dependiendo de la intensidad del fenómeno climático.
El cierre preventivo del Paso Cristo Redentor se enmarca, así, en una política de seguridad que busca reducir al mínimo los riesgos asociados al tránsito internacional en condiciones de alta montaña, especialmente en períodos donde las nevadas son frecuentes y la estabilidad climática es limitada.