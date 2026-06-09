Infraestructura y conectividad

Proponen construir un túnel submarino para unir Tierra del Fuego con el continente: cómo es el proyecto

La iniciativa busca conectar la Isla Grande de Tierra del Fuego con el continente mediante un túnel bajo el estrecho de Magallanes. El plan es impulsado desde Chile y requeriría acuerdos binacionales, estudios de factibilidad e inversiones millonarias.