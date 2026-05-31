Un insólito y tenso momento, que tardó tres semanas en salir a la luz, se volvió viral en las redes sociales tras difundirse el video de una ceremonia militar en Chile. Durante un acto oficial de graduación de binomios caninos, un perro adiestrado para la detección de drogas atacó de manera imprevista a un alto mando de la Armada de ese país.
Chile: un perro antidrogas mordió a un vicealmirante y la Armada debió aclarar el hecho
El video del ataque al vicealmirante chileno Arturo Oxley se volvió viral tres semanas después del incidente. Desde la fuerza explicaron las razones del comportamiento del can de raza pastor belga malinois.
El protagonista del incidente fue el vicealmirante chileno Arturo Oxley, quien actualmente se desempeña como Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la institución trasandina.
Ante la enorme repercusión de las imágenes, donde se observa cómo el animal debió ser retirado de urgencia del lugar, la armada del país vecino emitió un comunicado oficial detallando los pormenores de lo ocurrido y aclarando el estado de salud de la autoridad.
Los motivos detrás de la reacción canina
El hecho ocurrió el pasado 7 de mayo en territorio chileno, pero las imágenes cobraron fuerza digital recientemente. Según explicaron desde la Armada de Chile, el perro involucrado es un ejemplar de raza pastor belga malinois, una de las castas más utilizadas por las fuerzas de seguridad globales debido a su agilidad, inteligencia y fuerte temperamento.
En el descargo oficial, la fuerza justificó el comportamiento del animal argumentando factores biológicos y del entorno: "El ejemplar presentó una reacción espontánea asociada a su edad, temperamento y nivel de activación en el marco de la ceremonia".
De acuerdo al reporte, el can "se aferró al pantalón" del vicealmirante Oxley. La situación, que escaló en tensión durante unos segundos, pudo ser controlada de manera inmediata gracias a la rápida intervención del guía chileno a cargo del binomio, quien logró neutralizar y retirar al animal sin que el conflicto pasara a mayores.
Sin heridos y con el uniforme rasgado
A pesar de la espectacularidad que suelen tener este tipo de secuencias virales, desde la Armada chilena quisieron llevar tranquilidad y restarle dramatismo al asunto. En el comunicado se destacó la templanza del alto oficial ante la inesperada embestida del ovejero belga.
"El Vicealmirante reaccionó con tranquilidad frente a lo ocurrido y, como consecuencia del incidente, solo sufrió una rasgadura en su uniforme", detallaron las fuentes institucionales. La rotura de la vestimenta fue solucionada de forma oportuna en los camarines, lo que le permitió a Oxley reincorporarse a la actividad oficial y finalizar la jornada de graduación con total normalidad.
Asimismo, se confirmó de manera categórica que el uniformado no resultó lesionado ni requirió ningún tipo de atención médica.
El destino del perro
Respecto al futuro del animal, la institución trasandina aclaró que no se tomaron medidas drásticas que afecten su integridad. El ejemplar se encuentra en óptimas condiciones de salud y ya fue apartado temporalmente de las funciones operativas habituales.
Actualmente, el perro permanece en el país vecino bajo la estricta supervisión del Departamento de Policía Marítima, dependiente de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas chilena, donde inició un proceso de reentrenamiento para evaluar su conducta antes de volver a ser asignado a tareas de control de estupefacientes.