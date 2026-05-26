Epicentro en Calama

Un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió el norte de Chile y se sintió en varias regiones

Un impactante movimiento telúrico en la región de Antofagasta este lunes por la tarde. Hubo cortes de luz masivos que afectaron a miles de usuarios y réplicas que mantienen en alerta a la población, aunque inicialmente se descartó el riesgo de tsunami.