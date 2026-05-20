El presidente de Chile, José Antonio Kast, concretó este martes su primer cambio de gabinete desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo. La decisión incluyó la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la vocera del Gobierno, Mara Sedini.
Tras apenas dos meses de mandato, el presidente de Chile desplazó a dos funcionarias
José Antonio Kast resolvió renovar parte de su equipo en un contexto marcado por críticas opositoras, tensiones dentro del oficialismo y una baja en los niveles de aprobación.
El movimiento se produjo en medio de cuestionamientos internos, críticas opositoras y una caída en los niveles de aprobación del mandatario.
Kast reconoció que no esperaba realizar modificaciones tan pronto en su equipo, aunque explicó que el contexto político y social aceleró la decisión. Según sostuvo, el cambio responde a la necesidad de dar respuestas más rápidas frente a las demandas ciudadanas.
Desgaste político
El oficialismo atraviesa un escenario complejo marcado por el desgaste político. Distintas encuestas reflejan una caída en la imagen positiva del mandatario, mientras crece la desaprobación en torno a su gestión.
Entre los factores señalados aparecen los recortes en la Administración Pública, el incremento del precio de los combustibles y las críticas por los resultados en materia de seguridad.
La salida de Steinert representaba uno de los puntos más sensibles dentro del gabinete. La exfuncionaria había asumido con expectativas positivas debido a su trayectoria como fiscal en Tarapacá, donde impulsó investigaciones contra integrantes del grupo criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, quedó bajo cuestionamientos por errores comunicacionales y por admitir públicamente que no existía un plan concreto para enfrentar la inseguridad.
Quiénes ocuparán los nuevos cargos
Tras la salida de Steinert, el área de Seguridad quedará a cargo de Martín Arrau, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Obras Públicas.
Además, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumirá también la vocería del Gobierno, concentrando dos funciones clave dentro del Ejecutivo.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas quedará bajo la órbita de Louis de Grange, quien administrará ambas carteras de manera simultánea.
La salida de Sedini también venía siendo evaluada desde hacía semanas debido a cuestionamientos relacionados con la comunicación gubernamental y su limitada experiencia política.