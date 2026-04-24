Después de 50 años

Chile y Bolivia inician el camino para restablecer sus relaciones diplomáticas

Cortaron sus vínculos en 1975 por la falta de solución al centenario reclamo marítimo boliviano. Con la llegada al poder del presidente ultraderechista José Kast en Chile y del centroderechista Rodrigo Paz en Bolivia, los contactos bilaterales han registrado un nuevo impulso.