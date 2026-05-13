Una masiva pelea este martes (12.05.2026) en el Liceo La Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío en el sur de Chile, dejó un total de siete docentes lesionados y 14 estudiantes de secundaria detenidos, en medio de crecientes alertas por el incremento de la violencia escolar en el país.
Varios docentes resultaron heridos durante una batalla campal en una escuela secundaria de Chile
Ocurrió en el Liceo La Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío en el sur chileno. La gresca dejó un total de siete docentes lesionados y 14 estudiantes de secundaria detenidos, en medio de crecientes alertas por el incremento de la violencia escolar en el país.
Según señaló el establecimiento a través de un comunicado interno, se trató de una "lamentable situación ocurrida durante el primer recreo de esta jornada, donde un grupo importante de estudiantes de cuarto medio (último año de la educación secundaria) participó de una pelea masiva".
Contexto nacional de violencia escolar
El liceo, de acuerdo a lo descrito en la misiva, "activó de manera inmediata los protocolos internos, separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile".
La pelea se inserta en un contexto nacional en el que más de la mitad de los colegios registraron denuncias en 2025, conforme expusieron la semana pasada autoridades de la cartera de Seguridad Pública ante el Senado.
“Escuelas protegidas”
Los datos los entregó el Gobierno en el marco de la discusión legislativa de su proyecto "Escuelas Protegidas", una iniciativa aprobada en abril por la Cámara de Diputadas y Diputados que incluye el endurecimiento de penas en delitos cometidos en las aulas, la revisión de mochilas y la prohibición de portar prendas que oculten el rostro.
La Comisión de Educación del Senado aprobó ayer por unanimidad el avance del proyecto -que está en su segundo trámite constitucional y debe votarse en el pleno-, aunque con diferencias en lo que algunos parlamentarios llamaron "una lógica de control y sanción, y no uno integral de protección de derechos".
El presidente de Chile, José Antonio Kast, envió el proyecto al Congreso después de que un joven de 19 años matara con un arma blanca a una asistente educacional en Calama, 1.500 kilómetros al norte de Santiago, a fines de marzo, aunque en el debate político se ha insistido que "la violencia extrema solo representa un 10 % de las denuncias".