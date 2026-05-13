Pelea “masiva”

Varios docentes resultaron heridos durante una batalla campal en una escuela secundaria de Chile

Ocurrió en el Liceo La Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío en el sur chileno. La gresca dejó un total de siete docentes lesionados y 14 estudiantes de secundaria detenidos, en medio de crecientes alertas por el incremento de la violencia escolar en el país.