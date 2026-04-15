La difusión de múltiples amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de Chile generó este martes una fuerte conmoción en distintas regiones del país, obligando a suspender clases y reactivando el debate político sobre la seguridad escolar.
Chile: suspendieron las clases por una ola de amenazas de tiroteos en escuelas y universidades
Las advertencias, que circularon tanto en redes sociales como en mensajes escritos dentro de los colegios, encendieron alarmas en comunidades educativas y autoridades y aceleraron el debate político sobre la seguridad escolar.
Las advertencias, que circularon tanto en redes sociales como en mensajes escritos dentro de los colegios, encendieron alarmas en comunidades educativas y autoridades.
El fenómeno se registró en las regiones del Biobío, Metropolitana, O’Higgins y Maule, donde directivos escolares decidieron tomar medidas preventivas ante la posibilidad de ataques. En varios casos, las amenazas incluían fechas específicas, lo que incrementó la preocupación de docentes, estudiantes y familias.
En la Región del Biobío, varios establecimientos suspendieron sus actividades tras recibir avisos que apuntaban a posibles ataques este martes 14 de abril. Entre ellos se encuentran el Colegio Adventista, el Colegio Inmaculada Concepción de Talcahuano, el Colegio Sagrados Corazones de Hualpén y la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).
La situación también se replicó en la Región Metropolitana. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, calificó los hechos como graves y aseguró que se investigará a los responsables. “Esto no es una broma, es una amenaza que tiene aterrada a la comunidad escolar”, sostuvo.
En la misma línea, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, pidió avanzar con urgencia en herramientas concretas para prevenir este tipo de situaciones. “Basta una amenaza, que no sabemos si es real o no, para que tengamos que suspender clases completas”, remarcó.
Las alertas también se extendieron a la Región de O’Higgins. El senador Juan Luis Castro advirtió que los casos no son aislados y confirmó amenazas en ciudades como Rancagua, Chépica, Rengo, San Fernando y Mostazal. En ese marco, anunció reuniones con autoridades de seguridad para coordinar acciones.
En el Maule, el diputado Roberto Celedón solicitó información oficial al Ministerio de Educación y a autoridades regionales sobre los protocolos vigentes frente a este tipo de amenazas, luego de reportes en comunas como Talca, Constitución, Curepto y Licantén.
Presión política por el proyecto “Escuelas Protegidas”
El contexto de incertidumbre y temor impulsó a distintos sectores políticos a acelerar el tratamiento del proyecto “Escuelas Protegidas”, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad en las comunidades educativas mediante protocolos de prevención, respuesta ante emergencias y coordinación con fuerzas de seguridad.
Desde el Congreso chileno crecen las voces que reclaman avanzar con rapidez en la aprobación de medidas concretas, ante un escenario en el que una simple amenaza —real o no— puede paralizar el funcionamiento de instituciones educativas enteras.
Mientras tanto, autoridades locales y equipos directivos continúan evaluando medidas preventivas para resguardar a estudiantes y docentes, en medio de una creciente preocupación social por la seguridad en las aulas.