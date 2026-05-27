Autoridades del Gobierno de Santa Fe recibieron este miércoles a una delegación de funcionarios de la República de Chile, con quienes recorrieron las obras que ejecuta la gestión de Maximiliano Pullaro en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo, en el departamento La Capital.
Chile puso la mira en las cárceles que construye Santa Fe y busca replicar el modelo de Pullaro
Funcionarios del gobierno chileno recorrieron las obras penitenciarias de Recreo y Piñero para conocer el sistema constructivo impulsado por Santa Fe. Destacaron la rapidez de ejecución, la tecnología aplicada y el esquema de seguridad diseñado por la gestión de Maximiliano Pullaro.
Durante el recorrido, la secretaria de Asuntos Penales de la Provincia, Lucía Masneri, comentó que la obra presenta un 95 % de avance, por lo que “en aproximadamente tres meses la vamos a poder empezar a utilizar”, aseguró y reconoció que dicha unidad permitirá “hacer frente a una situación de sobrepoblación en comisarías tanto del centro de la provincia -principalmente en la URI de Santa Fe- como las comisarías de Rosario”, ya que tendrá un capacidad de alojamiento de 891 internos, tanto hombres como mujeres.
Masneri recordó que desde que inició la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro a la actualidad, “hay 430 presos menos en comisarías”, pero eso no significa que “haya 430 presos más en el Servicio Penitenciario: hay 3.000 presos más en el Servicio Penitenciario, porque tenemos un crecimiento poblacional de 3 presos por día”. Ante esto, destacó que el Gobierno Provincial “está pensando toda la obra pública en 5 cárceles nuevas y 2 ampliaciones, contemplando la sobrepoblación en comisarías, la sobrepoblación penitenciaria y la proyección de crecimiento de toda la provincia”.
La funcionaria explicó, además que “esta unidad tendrá mucha seguridad edilicia y tecnología, con pabellones diseñados para 80 personas, dentro de una lógica más tradicional de alojamiento y muy similar a la unidad 11 de Piñero actual”, contando con “el primer módulo para mujeres y los segundos 2 para hombres” ya que “el Servicio Penitenciario tiene un 95 % de población masculina y un 5 % de población femenina”, detalló.
En tanto, el secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia, Claudio Díaz, destacó el interés del gobierno de Chile “por ver estas construcciones y poder tomar algunas ideas como los modelos constructivos”, reconociendo la importancia del intercambio internacional en materia de seguridad.
El método constructivo como referencia
La representante de la División de Presupuesto, Planificación e Infraestructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Loreto González, reconoció que a partir de la asunción del presidente José Antonio Kast, uno de sus ejes principales es la seguridad. “Se nos dispuso buscar fórmulas para hacer frente a la sobrepoblación, sobre todo a la población extranjera que tiene otras costumbres, por lo que necesitamos cárceles rápidas para poder hacer esa desagregación penal”, reconoció.
En ese sentido, la funcionaria chilena destacó que Kast “nos encomendó que viniéramos a visitar Santa Fe porque nos llamó mucho la atención la innovación del método de construcción y los plazos”, ya que aseguró “en Chile una cárcel se construye en 4 a 7 años”, ante lo cual “tenemos que rápidamente tratar de construir recintos y hacer una desagregación en máxima seguridad, alto y bajo perfil”.
Loreto González aseguró que “dentro de todos los años que yo llevo trabajando el tema penitenciario, recorrí distintas partes del mundo viendo cárceles y me llama mucho la atención el plazo de construcción de esta unidad”, por lo que “nos llevamos muchas ideas y modelos, pero sobre todo el método constructivo, por lo que tomaremos lo que más se adecúe a nuestra normativa ya que necesitamos hacer plazas rápidas”.
Intercambio de experiencias
Cabe señalar que el martes los funcionarios trasandinos estuvieron en Piñero, visitando la obra de El Infierno, la cárcel de máxima seguridad para narcos y sicarios que construye el gobierno de Maximiliano Pullaro. En la oportunidad destacaron los plazos de construcción y la política de separar los presos de alto perfil del resto de la población carcelaria.
Durante la actividad, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Unidad Ejecutora de Infraestructura expusieron los alcances del proyecto de ampliación penitenciaria que lleva adelante la Provincia, que contempla la construcción de dos módulos para 320 reclusos varones cada uno y un módulo destinado a 240 reclusas mujeres, alcanzando una capacidad total para 880 personas privadas de la libertad.
Además, el proyecto incluye la ejecución de un nuevo edificio de control y un nuevo cerco perimetral, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y optimizar el funcionamiento del complejo penitenciario.