Seguridad y sistema penitenciario

Chile puso la mira en las cárceles que construye Santa Fe y busca replicar el modelo de Pullaro

Funcionarios del gobierno chileno recorrieron las obras penitenciarias de Recreo y Piñero para conocer el sistema constructivo impulsado por Santa Fe. Destacaron la rapidez de ejecución, la tecnología aplicada y el esquema de seguridad diseñado por la gestión de Maximiliano Pullaro.