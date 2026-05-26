Sistema Penitenciario

Funcionarios chilenos llegaron a Santa Fe para tomar una obra local como ejemplo

Se trata de "El Infierno", la nueva cárcel para presos de alto perfil que construye el Gobierno provincial. Valoraron el plazo de ejecución de la obra, previsto en apenas 18 meses, frente a los cinco o siete años que demanda una prisión tradicional en el país vecino.