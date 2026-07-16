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Mendoza: rescataron a tres personas atrapadas por la nieve en la alta montaña

Gendarmes evacuaron a tres ciudadanos en Villa Las Cuevas, sobre la Ruta Nacional 7, en una jornada marcada por intensas nevadas, viento blanco y alertas meteorológicas en la cordillera mendocina.

Gendarmería evacuó a tres personas en Villa Las Cuevas durante el fuerte temporal de nieve.Gendarmería evacuó a tres personas en Villa Las Cuevas durante el fuerte temporal de nieve.
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Tres personas fueron rescatadas en la alta montaña mendocina en medio del fuerte temporal de nieve que afecta la cordillera. El operativo fue realizado por efectivos del Escuadrón 27 "Uspallata" de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Villa Las Cuevas, el último poblado argentino antes del Túnel Internacional Cristo Redentor.

El procedimiento se desarrolló mientras las condiciones meteorológicas empeoraban en la zona cordillerana. Las intensas nevadas, el viento blanco y la escasa visibilidad complicaron la circulación y obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad para asistir a los ciudadanos.

El operativo coincidió con una jornada de máxima atención en la alta montaña, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la intensificación del temporal y recomendó extremar las precauciones para quienes deban transitar por la zona.

Alerta naranja por nevadas

El SMN informó que la alerta pasó de nivel amarillo a naranja debido a la intensidad prevista de las precipitaciones níveas. Se esperan acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros de nieve durante el evento, con registros que podrían ser superiores de manera puntual.

Además, el fenómeno estará acompañado por fuertes ráfagas de viento, condiciones de viento blanco y una marcada reducción de la visibilidad, factores que afectan especialmente la circulación en la Ruta Nacional 7 y los accesos al paso internacional.

El SMN elevó a nivel naranja la alerta por intensas nevadas en la cordillera de Mendoza.El SMN elevó a nivel naranja la alerta por intensas nevadas en la cordillera de Mendoza.

Vientos de hasta 100 km/h

El organismo también emitió una alerta por fuertes vientos del oeste en la cordillera mendocina. Se prevén velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

El pronóstico anticipa que las nevadas continuarán durante los próximos días en la alta montaña, mientras que en el llano mendocino se esperan temperaturas moderadas y condiciones mayormente estables.

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