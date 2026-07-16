Histórico

Europa bajo alerta extrema: advierten que las temperaturas podrían superar los 50 °C

Un demoledor informe de expertos en clima enciende las alarmas en el hemisferio norte. El impacto del fenómeno de El Niño y el avance del cambio climático amenazan con romper todos los récords de calor en el Mediterráneo, obligando a los turistas a replantear sus vacaciones.