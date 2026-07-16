El verano europeo transita por un escenario límite. Científicos y especialistas en climatología lanzaron una dura advertencia para quienes tengan previsto viajar a los principales destinos del sur de Europa: el termómetro podría superar la barrera sin precedentes de los 50 °C durante esta temporada o la próxima.
Europa bajo alerta extrema: advierten que las temperaturas podrían superar los 50 °C
Un demoledor informe de expertos en clima enciende las alarmas en el hemisferio norte. El impacto del fenómeno de El Niño y el avance del cambio climático amenazan con romper todos los récords de calor en el Mediterráneo, obligando a los turistas a replantear sus vacaciones.
La advertencia llega en un contexto crítico, donde amplias regiones de España ya soportaron marcas de 44 °C en los últimos días. Además, el calor extremo actuó como combustible para feroces incendios forestales en territorio español y francés, forzando la evacuación de miles de residentes y viajeros.
La amenaza latente de los 50 °C y el factor "El Niño"
El profesor Bill McGuire, especialista en Riesgos Geofísicos y Climáticos de la University College London (UCL), aseguró que el récord actual europeo podría tener los días contados debido a factores combinados de escala global:
"No sería ninguna sorpresa que se superen los 50 °C, ya sea a finales de este verano o el año próximo, cuando el impacto del calentamiento por el inédito fenómeno de El Niño que se está consolidando en el Pacífico alcance su punto de máxima intensidad".
Ante este panorama, McGuire aconsejó a los turistas que se dirigen al Mediterráneo que se preparen para pasar mucho más tiempo en espacios cerrados y climatizados del que tenían previsto originalmente. "Tendrán que resignarse a pasar gran parte del día en habitaciones de hotel con aire acondicionado, porque afuera sencillamente hará demasiado calor para realizar cualquier actividad", detalló.
Actualmente, la temperatura oficial más alta registrada en el continente europeo es de 48,8 °C, alcanzada en Sicilia (Italia) durante el año 2021. Previamente, la marca máxima histórica pertenecía a Atenas y Elefsina (Grecia), con 48 °C registrados en 1977.
Una combinación mortal: calor extremo y humedad
Por su parte, la profesora Hanna Cloke, especialista en Meteorología y Ciencias del Clima de la Universidad de Reading, apuntó que zonas del interior de España y Portugal tienen altas probabilidades de registrar temperaturas en el rango de los cuarenta y largos. No obstante, advirtió que el peligro real va más allá de lo que marca el termómetro:
"Donde la humedad es alta, la sensación térmica puede ser muy superior a la temperatura real del aire. Ese es el tipo de calor que mata".
La experta remarcó la importancia de extremar los cuidados, especialmente entre la población de riesgo. Instó a que los adultos mayores y las personas vulnerables eviten la exposición directa al sol, permanezcan en ambientes frescos y mantengan una hidratación constante, dado que el cuerpo colapsa con facilidad bajo umbrales sostenidos que superen los 40 °C.
El cambio climático acelera el calentamiento de Europa
Para la comunidad científica no existen dudas de que la actividad humana y las emisiones de gases de efecto invernadero son el motor de estos fenómenos extremos. De acuerdo con los datos aportados por los investigadores, Europa es el continente que se está calentando a un ritmo más acelerado en comparación con el resto del planeta.
McGuire ilustró la gravedad de la situación con números contundentes: el promedio de temperatura en Europa ya se ubica más de 2 °C por encima de los valores de hace un siglo. "Y esto no es la 'nueva normalidad'; es apenas el comienzo. Los veranos en el Mediterráneo seguirán volviéndose cada vez más calurosos e inhabitables mientras sigamos emitiendo más de 40.000 millones de toneladas de CO₂ al año a la atmósfera", concluyó.