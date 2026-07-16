El humo llega a Estados Unidos

Más de 800 incendios activos en Canadá obligan a evacuar comunidades

El fuego fuera de control en Ontario forzó el éxodo en botes de poblaciones originarias y el dramático rescate de un tren atrapado por las llamas. Mientras tanto, alertas por aire "peligroso" e "insalubre" se extienden por el noreste estadounidense.