Estados Unidos

Naufragó un barco cerca de Alcatraz: un muerto y desaparecidos en la bahía de San Francisco

Una embarcación recreativa se hundió en la bahía de San Francisco, a pocos metros de la isla de Alcatraz. El accidente dejó al menos una persona fallecida, varios sobrevivientes y un operativo de búsqueda para localizar a los desaparecidos. Las autoridades investigan las causas del hecho