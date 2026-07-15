Un trágico accidente marítimo ocurrió este martes en la bahía de San Francisco, Estados Unidos, cuando una embarcación recreativa naufragó cerca de la isla de Alcatraz.
Naufragó un barco cerca de Alcatraz: un muerto y desaparecidos en la bahía de San Francisco
Una embarcación recreativa se hundió en la bahía de San Francisco, a pocos metros de la isla de Alcatraz. El accidente dejó al menos una persona fallecida, varios sobrevivientes y un operativo de búsqueda para localizar a los desaparecidos. Las autoridades investigan las causas del hecho
El hecho movilizó a un amplio operativo de rescate que logró poner a salvo a la mayoría de los ocupantes, aunque una persona murió y otras continuaban desaparecidas al cierre de esta edición. La investigación intenta determinar qué provocó el hundimiento del barco en una zona conocida por sus fuertes corrientes y cambios bruscos en las condiciones de navegación.
Cómo ocurrió el naufragio cerca de Alcatraz
El incidente se registró durante la tarde del martes, a unos 600 metros de la isla de Alcatraz, uno de los principales atractivos turísticos de San Francisco.
La embarcación, utilizada con fines recreativos y en la que viajaba un grupo integrado mayoritariamente por familiares que participaban de un homenaje, comenzó a hundirse en circunstancias que todavía son materia de investigación.
En un primer momento, las autoridades recibieron un aviso que hacía referencia a un posible incendio a bordo. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar comprobaron que no existían evidencias de fuego y que el barco se encontraba prácticamente sumergido. Más tarde se explicó que el humo observado inicialmente habría sido vapor proveniente del motor y no un incendio.
El operativo reunió a personal del Departamento de Bomberos de San Francisco, la Guardia Costera de Estados Unidos, unidades policiales, buzos especializados y helicópteros. También colaboraron embarcaciones privadas que navegaban por la zona al momento del accidente.
Según el balance oficial difundido por las autoridades, 16 personas fueron rescatadas con vida. Tres de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud con distintas lesiones, aunque se encontraban fuera de peligro.
Una persona que había sido recuperada del agua en estado crítico falleció pese a las maniobras de reanimación realizadas por los equipos médicos. Además, el perro que viajaba en la embarcación tampoco sobrevivió.
Al mismo tiempo, continuaba la búsqueda de los ocupantes que permanecían desaparecidos. Las tareas se extendieron durante varias horas con el apoyo de embarcaciones, helicópteros, drones y sistemas de modelado de mareas para estimar el desplazamiento de las personas en el agua.
Por qué navegar cerca de Alcatraz puede resultar peligroso
Aunque la bahía de San Francisco es un lugar muy frecuentado por embarcaciones recreativas y turísticas, los especialistas recuerdan que se trata de un entorno que presenta desafíos importantes para la navegación.
La combinación de fuertes corrientes, bajas temperaturas del agua, cambios repentinos del viento y oleaje puede generar condiciones complejas incluso para navegantes con experiencia.
Estas características hicieron que históricamente las aguas que rodean Alcatraz fueran consideradas difíciles de atravesar, una circunstancia que incluso alimentó la fama de la antigua prisión ubicada en la isla.
Las autoridades todavía no determinaron qué originó el hundimiento del barco. Entre las hipótesis que se analizan figuran las condiciones del mar al momento del accidente, una posible entrada de agua en la embarcación o algún inconveniente mecánico. Hasta el momento no existen indicios de que se haya producido una explosión o un incendio, como se informó inicialmente.
Mientras avanza la investigación, los organismos de seguridad marítima recuerdan algunas medidas básicas para quienes realizan actividades náuticas:
Verificar el pronóstico del tiempo antes de zarpar.
Utilizar chaleco salvavidas durante toda la navegación.
No sobrecargar las embarcaciones por encima de su capacidad autorizada.
Revisar el estado mecánico del barco antes de salir.
Llevar equipos de comunicación y elementos de emergencia.
Informar a familiares o autoridades el recorrido previsto.
Los especialistas destacan que estas recomendaciones son especialmente importantes en zonas donde existen corrientes intensas o cambios rápidos en las condiciones meteorológicas, como ocurre en la bahía de San Francisco.