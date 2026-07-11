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Tifón Bavi: dejó 87 heridos en Taiwán y obligó a China a evacuar a casi 2 millones de personas

El temporal provocó daños en infraestructura, activó alertas por deslizamientos y llevó a suspender clases, actividades turísticas y servicios de transporte mientras avanzan las tareas preventivas.

El tifón Bavi avanza con fuertes ráfagas sobre el este de Asia.El tifón Bavi avanza con fuertes ráfagas sobre el este de Asia.
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El tifón Bavi provocó graves complicaciones en Taiwán y llevó a las autoridades de China a activar el máximo nivel de emergencia ante la llegada del fenómeno meteorológico a su costa.

En Taiwán, el temporal dejó al menos 87 personas heridas, aunque ninguna de ellas presenta lesiones de gravedad. Mientras tanto, en la provincia china de Zhejiang se puso en marcha un operativo preventivo que incluyó la evacuación de 1,71 millones de habitantes ante la previsión de que el tifón toque tierra durante la madrugada del domingo.

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Daños en infraestructura en Taiwán

El Centro de Respuesta a Desastres de Taiwán informó que la mayoría de los heridos sufrió golpes, cortes, contusiones o accidentes relacionados con las fuertes ráfagas de viento.

Entre los principales incidentes registrados se encuentran caídas de árboles y daños en estructuras básicas. Además, las autoridades elevaron a 14.476 la cantidad de personas evacuadas de manera preventiva en distintas zonas de la isla.

A man uses a broken umbrella in the rain after Typhoon Bavi passed through, in Ishigaki, Japan, July 11, 2026. REUTERS/Kim Kyung-HoonLas autoridades activaron operativos de emergencia ante el temporal.

El paso del tifón también obligó a mantener activas alertas por posibles deslizamientos de tierra y flujos de lodo. En total, permanecen vigentes 45 alertas rojas por riesgo de estos fenómenos, de las cuales 28 corresponden al condado de Hsinchu, en el noroeste del territorio.

También se emitieron tres alertas rojas por peligro de grandes desprendimientos luego del avance del sistema climático sobre la región.

China elevó la emergencia al nivel máximo

Ante la aproximación de Bavi, la provincia china de Zhejiang activó la respuesta de emergencia de nivel uno, la categoría más alta contemplada para este tipo de eventos.

El Centro Meteorológico Nacional informó que el centro del tifón se ubicaba a unos 290 kilómetros al este de la frontera entre Zhejiang y Fujian, sobre el sureste del mar de China Oriental.

Rain clouds cover downtown as Typhoon Bavi approaches, in Wenzhou, Zhejiang province, China July 11, 2026. REUTERS/Go Nakamura TPX IMAGES OF THE DAYMiles de personas fueron evacuadas como medida preventiva.

Según los pronósticos oficiales, el fenómeno avanzará hacia el noroeste a una velocidad estimada de entre 30 y 35 kilómetros por hora y podría tocar tierra entre las localidades de Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, durante la noche del sábado o la madrugada del domingo.

Se prevé que llegue con vientos de nivel 12 a 13 antes de continuar su desplazamiento hacia el interior del país y comenzar a perder intensidad.

Millones de evacuados y actividades suspendidas

La llegada del tifón obligó a suspender actividades en distintos sectores de las zonas consideradas vulnerables.

Según informó la agencia oficial Xinhua, Zhejiang evacuó a 1,71 millones de personas, además de ordenar el cierre temporal de 12.154 escuelas y guarderías, 444 sitios turísticos y 78 espacios culturales.

En Taiwán, la Agencia Meteorológica Central prevé levantar las alertas marítimas y terrestres durante la mañana del domingo, aunque miles de viajeros continúan afectados por las restricciones de transporte.

Más de 5.400 personas permanecen retenidas en islas periféricas bajo control de Taipéi hasta que se restablezcan los servicios de pasajeros.

Semana marcada por fenómenos extremos

El avance del tifón Bavi ocurre luego de una serie de eventos climáticos que afectaron diferentes regiones de China.

Durante la última semana se registraron lluvias asociadas al tifón Maysak en Guangxi, que dejaron al menos 39 muertos, además de un deslizamiento de tierra en Gansu con 21 víctimas fatales y tormentas y tornados en Hubei, donde fallecieron 11 personas.

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