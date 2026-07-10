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Devastación en Filipinas: Bavi deja 15 muertos y amenaza a China y Taiwán

El ciclón provocó deslizamientos fatales en Filipinas, mientras Taiwán canceló vuelos y suspendió las clases. China evacuó a más de 17 mil personas ante su inminente llegada.

El tifón Bavi provocó deslizamientos de tierra que dejaron al menos 15 muertos en Filipinas. Foto: ReutersEl tifón Bavi provocó deslizamientos de tierra que dejaron al menos 15 muertos en Filipinas. Foto: Reuters
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El tifón Bavi dejó al menos 15 muertos en Filipinas y continúa su avance hacia Taiwán y la costa este de China, donde las autoridades desplegaron amplios operativos preventivos ante la amenaza de lluvias torrenciales y fuertes vientos.

El fenómeno, que llegó a alcanzar la categoría de supertifón, mantiene en alerta a millones de personas en Asia. Los pronósticos indican que pasará al norte de Taiwán antes de tocar tierra en China durante la noche del sábado.

Tragedia en Filipinas

Las mayores consecuencias se registraron en Filipinas, donde los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias dejaron al menos 15 víctimas fatales.

Diez personas murieron en la provincia de Sarangani, cuando un deslave sepultó viviendas de dos familias. Además, otras cinco fallecieron en Lanao del Sur, mientras continúan las tareas de búsqueda de seis personas desaparecidas.

Las autoridades filipinas confirmaron que entre las víctimas hay menores de edad y atribuyeron los deslizamientos al paso del tifón, conocido localmente como "Inday".

A truck moves through floodwater during heavy rains caused by the nearby passing of typhoon Mekkhala, as it heads towards Japan, in Kaohsiung, Taiwan, June 25, 2026, in this screen grab taken from a video. CTS via REUTERS TV/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TAIWAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TAIWAN. MANDATORY CREDIT.China evacuó a más de 17 mil personas y desplegó miles de rescatistas por el avance del tifón. Foto: Reuters

Taiwán suspendió vuelos y clases

Ante la proximidad del ciclón, Taiwán dispuso la suspensión de clases en Taipéi y canceló todos los vuelos previstos hasta el sábado hacia distintos destinos de Asia.

También se ordenó asegurar embarcaciones pesqueras en los puertos del norte de la isla y se reforzaron las medidas de prevención frente al fuerte oleaje y las ráfagas de viento. Los servicios meteorológicos prevén que las lluvias más intensas se registren entre la noche del viernes y el sábado.

People stand in the floodwater during heavy rains caused by the nearby passing of typhoon Mekkhala, as it heads towards Japan, in Pingtung, Taiwan, June 25, 2026, in this screen grab taken from a video. CTS via REUTERS TV/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TAIWAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TAIWAN. MANDATORY CREDIT.Taiwán suspendió vuelos y clases ante la llegada de uno de los ciclones más intensos del año. Foto: Reuters

China activó un amplio operativo

En la provincia china de Zhejiang fueron evacuadas más de 17 mil personas como parte del plan preventivo dispuesto por las autoridades.

Además, unos 170 mil rescatistas permanecen en estado de alerta para responder ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra y otras emergencias. En la provincia vecina de Fujian también fueron suspendidos servicios de ferry y se ordenó el regreso de embarcaciones pesqueras a puerto.

La trayectoria prevista

Según los organismos meteorológicos, Bavi mantiene vientos máximos sostenidos cercanos a los 155 kilómetros por hora y continuará desplazándose hacia el noroeste.

Antes de llegar al territorio continental chino, el tifón pasará cerca de Taiwán y de algunas islas japonesas. El impacto en China se espera para la noche del sábado, en una zona ubicada entre las provincias de Fujian y Zhejiang, al sur de Shanghái.

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