Fenómeno meteorológico

El supertifón Bavi golpeó las Islas Marianas en Estados Unidos con vientos de hasta 290 km/h

El ciclón de categoría 5 impactó sobre la isla de Rota con lluvias torrenciales, marejadas e intensas ráfagas de viento. Las autoridades advirtieron sobre daños severos en infraestructura y ordenaron a la población permanecer en refugios mientras el sistema avanza por el Pacífico occidental.