El supertifón Bavi, uno de los ciclones tropicales más intensos registrados en lo que va de 2026, tocó tierra este lunes en la isla de Rota, en el archipiélago estadounidense de las Islas Marianas del Norte.
El supertifón Bavi golpeó las Islas Marianas en Estados Unidos con vientos de hasta 290 km/h
El ciclón de categoría 5 impactó sobre la isla de Rota con lluvias torrenciales, marejadas e intensas ráfagas de viento. Las autoridades advirtieron sobre daños severos en infraestructura y ordenaron a la población permanecer en refugios mientras el sistema avanza por el Pacífico occidental.
Con vientos sostenidos cercanos a los 290 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y un fuerte oleaje, el fenómeno obligó a desplegar operativos de emergencia en Guam y otras islas del Pacífico, donde también se encuentran importantes instalaciones militares de Estados Unidos.
Impacto en Rota y máxima alerta para la población
Bavi fue clasificado como un supertifón de categoría 5, el nivel más alto de intensidad para este tipo de sistemas. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que el ojo del ciclón atravesó la isla de Rota durante la madrugada, llevando consigo vientos destructivos, precipitaciones intensas y un aumento significativo del nivel del mar.
Las autoridades meteorológicas advirtieron que las ráfagas podrían superar los 290 kilómetros por hora y alcanzar valores aún mayores en algunos sectores. Ante ese escenario, se pidió a los habitantes permanecer en habitaciones interiores o refugios y evitar cualquier desplazamiento mientras durara el paso del fenómeno.
Los primeros reportes provenientes de Rota señalaron daños importantes en viviendas e infraestructura. También se registraron interrupciones en las comunicaciones debido a la caída de una torre de telefonía móvil, además de cortes en el suministro eléctrico provocados por árboles y postes derribados.
El Servicio Meteorológico estadounidense había advertido previamente que un impacto directo podía dejar gran parte de la isla inhabitable durante semanas. Entre los riesgos previstos figuraban la destrucción de viviendas livianas, la caída masiva de árboles, el colapso de postes eléctricos y prolongados cortes de energía.
Además de Rota, se emitieron alertas por tifón e inundaciones repentinas para Guam, Tinian y Saipán, mientras otras islas del archipiélago permanecían bajo vigilancia por tormentas tropicales. Los pronósticos indicaban acumulados de lluvia de hasta 50 centímetros, con elevado riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.
En Guam, la gobernadora Lou Leon Guerrero exhortó a la población a permanecer en sus hogares o trasladarse a los refugios habilitados. El gobierno local activó los protocolos de emergencia y mantuvo abiertos centros de evacuación para asistir a los residentes más expuestos.
Bases militares estratégicas y una trayectoria que sigue bajo vigilancia
Más allá de los efectos sobre la población civil, el avance de Bavi despertó especial preocupación por su proximidad a instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Guam. En la isla funcionan la Base Aérea Andersen, la Base Naval de Guam y Camp Blaz, infraestructura considerada estratégica para la presencia militar de Estados Unidos en el Indo-Pacífico.
Si bien hasta el momento no se informó sobre daños de magnitud en esas instalaciones, las autoridades militares aplicaron medidas preventivas y siguieron la evolución del fenómeno en coordinación con los organismos meteorológicos.
Los especialistas recordaron que la región ya había sufrido en abril el impacto del supertifón Sinlaku, que provocó destrucción generalizada, dejó a decenas de miles de personas sin electricidad y ocasionó importantes daños en viviendas e infraestructura. En 2023, Guam también había sido golpeada por el tifón Mawar, uno de los más intensos de las últimas décadas.
Tras atravesar las Islas Marianas, Bavi continuó desplazándose hacia el noroeste. Los modelos meteorológicos indican que el sistema podría aproximarse a Taiwán hacia el final de la semana, aunque su trayectoria definitiva todavía presenta cierto margen de incertidumbre.
Las autoridades taiwanesas ya comenzaron a monitorear el fenómeno y evalúan emitir alertas marítimas si las proyecciones actuales se mantienen.
Los meteorólogos señalaron además que las elevadas temperaturas del océano Pacífico favorecen el desarrollo de ciclones tropicales más intensos y con mayor capacidad para producir lluvias extremas.
A esto se suma la presencia del fenómeno de El Niño, que comenzó recientemente en el Pacífico tropical y podría influir en la actividad ciclónica durante los próximos meses.
Mientras las condiciones meteorológicas comienzan a mejorar en algunas islas, los equipos de emergencia trabajan para evaluar los daños y restablecer los servicios esenciales.
En Rota, donde viven cerca de 2.000 personas, las autoridades anticipan que la recuperación podría demandar varias semanas, dependiendo de la magnitud de las afectaciones provocadas por uno de los temporales más potentes del año.