Más de un centenar de personas resultaron afectadas por un brote de norovirus registrado a bordo del crucero Ruby Princess, que completó un recorrido de 20 días entre San Francisco, Canadá y Alaska.
Brote de norovirus en un crucero: 125 pasajeros y tripulantes se enfermaron durante un viaje entre San Francisco y Alaska
El brote ocurrió a bordo del Ruby Princess durante una travesía de 20 días. Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron que 102 pasajeros y 23 miembros de la tripulación presentaron síntomas compatibles con norovirus. La empresa activó protocolos de limpieza y aislamiento antes del siguiente viaje.
Según informaron las autoridades sanitarias de Estados Unidos, 125 personas —102 pasajeros y 23 integrantes de la tripulación— desarrollaron un cuadro de gastroenteritis durante la travesía, lo que motivó la activación de protocolos especiales de prevención y desinfección antes de la siguiente salida del buque.
Un brote detectado durante la travesía
El barco, operado por Princess Cruises, había zarpado desde San Francisco el 12 de junio con 3.032 pasajeros y 1.144 tripulantes a bordo para realizar un viaje de ida y vuelta por la costa del Pacífico Norte, con escalas en Canadá y Alaska.
Durante el recorrido comenzaron a notificarse casos de enfermedad gastrointestinal y la situación fue comunicada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos antes del regreso de la embarcación al puerto de origen.
Las autoridades aclararon que los casos no se produjeron todos al mismo tiempo y que varias de las personas afectadas ya se habían recuperado cuando el crucero arribó nuevamente a San Francisco.
Aun así, el número de enfermos fue suficiente para que el episodio quedara registrado dentro del programa de vigilancia sanitaria que mantiene el organismo federal sobre los cruceros que operan en aguas estadounidenses.
De acuerdo con la información oficial, los síntomas predominantes fueron vómitos, diarrea y dolor abdominal, manifestaciones características del norovirus, uno de los agentes causantes más frecuentes de gastroenteritis aguda en el mundo.
Frente a la aparición de los contagios, Princess Cruises indicó que puso en marcha medidas adicionales de control sanitario.
Entre ellas se incluyeron el aislamiento de los pasajeros con síntomas, el refuerzo de las tareas de limpieza y desinfección de las áreas comunes y el seguimiento permanente de la situación junto con los especialistas de los CDC.
La compañía también informó que, una vez finalizado el viaje, el buque sería sometido a una limpieza profunda antes de iniciar su siguiente itinerario, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de nuevos contagios.
Qué es el norovirus y por qué puede propagarse con facilidad
El norovirus es considerado la principal causa de gastroenteritis viral en numerosos países y se caracteriza por su elevada capacidad de transmisión.
Puede propagarse mediante alimentos o agua contaminados, el contacto directo con una persona infectada o al tocar superficies donde permanece el virus y luego llevarse las manos a la boca.
Los ambientes cerrados y con gran concentración de personas, como los cruceros, residencias de adultos mayores, hospitales, escuelas o establecimientos turísticos, favorecen la circulación del virus cuando aparece un caso inicial.
Aunque para la mayoría de las personas la enfermedad suele ser autolimitada y desaparece en pocos días, puede representar un mayor riesgo para adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas o con sistemas inmunológicos debilitados debido a la posibilidad de sufrir cuadros de deshidratación.
Los CDC recuerdan que la medida preventiva más efectiva es el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de usar el baño y antes de manipular alimentos.
El organismo también advierte que los desinfectantes para manos a base de alcohol no ofrecen la misma eficacia frente al norovirus que el lavado tradicional.
El episodio ocurrido en el Ruby Princess se convirtió en el séptimo brote de enfermedades gastrointestinales registrado este año en cruceros bajo la jurisdicción de los CDC.
La mayoría de esos eventos estuvieron asociados al norovirus, un virus que continúa siendo uno de los principales desafíos para la prevención de infecciones en viajes marítimos debido a su facilidad para propagarse en espacios compartidos.
Especialistas en salud pública señalan que, si bien este tipo de brotes suele recibir amplia atención por producirse en embarcaciones con miles de personas, representan una pequeña proporción del total de los casos de norovirus que se registran cada año.