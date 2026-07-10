Obra estratégica

Brasil comenzó a construir el puente marítimo más largo de Sudamérica

La obra tendrá 12,4 kilómetros de extensión sobre la Bahía de Todos los Santos y demandará una inversión de 11.600 millones de reales. El proyecto busca mejorar la conectividad en el estado de Bahía, reducir los tiempos de viaje y potenciar el desarrollo económico de la región. Su inauguración está prevista para 2031.