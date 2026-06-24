La investigación judicial por el trágico fallecimiento de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió a mediados de junio tras ser arrojada al vacío sin las medidas de seguridad correspondientes durante una práctica de rope jumping, sumó una revelación clave que complica a los organizadores.
Brasil: investigan si los organizadores borraron los videos de la joven que murió al saltar de un puente
Se trata de uno de los tres nuevos detenidos por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años arrojada al vacío desde un puente de 40 metros. La policía descubrió el robo del dispositivo, que consideran una prueba clave para la causa.
La Justicia de Brasil logró identificar de manera formal al sospechoso que le quitó la cámara de filmación personal a la víctima mientras agonizaba en el suelo tras el impacto.
Según los datos de la orden, el responsable de la sustracción del dispositivo electrónico fue identificado como João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, de 35 años.
En las imágenes previas al accidente se observa con claridad cómo la víctima sujetaba una cámara GoPro con su mano derecha; sin embargo, el equipo desapareció inmediatamente después de la caída de 40 metros de altura desde el denominado "Puente Esqueleto".
Testigos presenciales en el lugar ya habían advertido a las autoridades que uno de los instructores se había apoderado del artefacto tecnológico antes del arribo de los servicios de emergencia.
Sospechas de destrucción de pruebas
A raíz de este hallazgo, el panorama judicial de los organizadores se agravó considerablemente durante el último fin de semana. Pivetta Ribeiro da Silva fue arrestado en el marco de una serie de operativos que también incluyeron la captura de Evelyne dos Santos Gonçalves, de 43 años —señalada como la líder del grupo organizador de los saltos—, y de Gabriel Barros Martins, de 30 años.
Las tres personas permanecen bajo un régimen de prisión preventiva por cinco días. No obstante, las autoridades de la Policía Civil elevaron un requerimiento formal al juzgado interviniente para prorrogar la detención de los sospechosos por un plazo de 30 días, garantizando así su comparecencia hasta la conclusión definitiva de las pericias.
Con estas capturas, ya suman seis los implicados bajo custodia policial. Previamente habían sido arrestados Luis Felipe Feliciano Egoroff (32), Maicon Fernandes Cintra (42) y Vitor de Freitas Gonçalves (27), tres instructores de paracaidismo que se encuentran imputados bajo el cargo de homicidio involuntario con dolo.
A pesar de que el grupo de instructores negó de forma sistemática haber retirado el equipo con una intención de ocultamiento, el dispositivo de filmación aún no pudo ser localizado por las fuerzas policiales.
La principal hipótesis de los peritos sugiere que los involucrados eliminaron material y contenido digital sumamente relevante para la resolución del caso, lo que motivó el aval judicial para concretar allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en los domicilios de los imputados.
Negligencia absoluta
La actividad recreativa se desarrollaba bajo condiciones de total precariedad. El grupo ofrecía los saltos al vacío desde la estructura del puente por un valor de 180 reales, operando a través de agrupaciones informales y sin contar con una empresa legalmente constituida que respaldara las medidas de contingencia o la seguridad de los usuarios.
Una vez que el caso tomó repercusión pública e internacional, los administradores borraron todos los perfiles de promoción de las redes sociales.
Los testimonios recolectados por el oficial a cargo de la causa reflejan una severa cadena de negligencias por parte de los coordinadores.
Durante los interrogatorios policiales, los imputados declararon bajo juramento "no recordar" quién había sido el operario responsable de conectar la cuerda de seguridad al arnés de la joven, como así tampoco los motivos por los cuales se omitió realizar la verificación técnica de los anclajes antes de ordenar el salto.