Denuncia

Brasil: investigan si los organizadores borraron los videos de la joven que murió al saltar de un puente

Se trata de uno de los tres nuevos detenidos por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años arrojada al vacío desde un puente de 40 metros. La policía descubrió el robo del dispositivo, que consideran una prueba clave para la causa.