Una mujer de 59 años murió tras caer desde una altura de aproximadamente 30 metros mientras se preparaba para realizar una actividad de rápel en Río de Janeiro, Brasil. El accidente ocurrió el domingo en una zona conocida por la práctica de deportes de aventura y actualmente es investigado por las autoridades locales.
Una mujer murió tras caer al vacío mientras se preparaba para hacer rápel en Río de Janeiro
La víctima tenía 59 años, participaba de una excursión en Maricá y sufrió el accidente cuando se dirigía al punto de inicio de la actividad deportiva en la zona.
La víctima fue identificada como Rosemary Suzart García. Según informó el medio brasileño G1, participaba de una jornada de senderismo junto a un grupo de 15 personas en las Grutas do Spar, ubicadas en el municipio de Maricá.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la mujer se separó momentáneamente del grupo y avanzó por un sendero corto que conduce a un mirador. En ese momento, mientras intentaba colocarse repelente y levantaba una de sus piernas, perdió el equilibrio al resbalar con el pie de apoyo y cayó al vacío.
El guía que acompañaba la excursión declaró ante la Policía que intentó sujetarla del brazo cuando comenzó a caer, pero no logró evitar la tragedia. Según relató, consiguió salvarse porque pudo aferrarse a una raíz que sobresalía de la pared rocosa.
Se preparaba para realizar rápel
Suzart García caminaba hacia el punto de anclaje desde donde comenzaría el descenso cuando ocurrió el accidente. Llevaba colocado todo el equipamiento de seguridad requerido para la actividad, incluyendo casco, guantes y otros elementos de protección.
Los equipos de emergencia recibieron el aviso a las 10:44 del domingo y se trasladaron rápidamente al lugar. Sin embargo, al llegar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense de São Gonçalo para los procedimientos correspondientes.
El descargo de las autoridades
La Policía Civil continúa investigando las circunstancias que derivaron en la caída. Mientras tanto, familiares de la víctima fueron notificados horas después del hecho.
Uno de los testigos explicó que Rosemary residía en el barrio de Cordovil, en la zona norte de Río de Janeiro, y señaló que recién durante la madrugada del lunes lograron comunicarse con sus hijos para informarles lo ocurrido.
En medio de las averiguaciones, la Municipalidad de Maricá emitió un comunicado para aclarar que el accidente ocurrió en una propiedad privada. Por ese motivo, indicó que no tiene competencia para autorizar, fiscalizar ni prohibir las actividades de rápel desarrolladas en ese sector.
Lugar para deportes de aventura
Las Grutas do Spar se encuentran en la localidad de Inoã, dentro del municipio de Maricá. El lugar funcionó durante décadas como una zona minera dedicada a la extracción de minerales como mica y feldespato.
Con el paso de los años, el predio se transformó en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados al senderismo, la escalada y otras actividades vinculadas al turismo de aventura en la región.