Nuevos testimonios sumaron detalles sobre la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que cayó desde un puente durante una actividad de rope jumping en Brasil. Una enfermera que se encontraba en el lugar aseguró que la víctima aún presentaba signos vitales cuando logró asistirla, minutos después del accidente.
Qué dijo la enfermera que asistió a la joven que murió en un salto extremo en Brasil
La profesional relató cómo intentó reanimarla tras la caída desde 40 metros, describió el difícil acceso al lugar y reveló un detalle clave sobre el sistema de seguridad usado durante la actividad.
La tragedia ocurrió el sábado en Limeira, en el estado de San Pablo, durante una actividad organizada por una empresa de deportes extremos. El caso provocó una fuerte conmoción en Brasil y quedó bajo investigación judicial para determinar posibles fallas en los protocolos de seguridad.
El relato de la enfermera
Rayza Gabrieli Dias Delfino, enfermera y testigo del hecho, esperaba su turno para realizar el mismo salto cuando ocurrió el accidente. Según relató a medios brasileños, descendió por un terreno de difícil acceso para intentar auxiliar a Maria Eduarda apenas cayó.
Al llegar hasta la joven, explicó que detectó signos vitales muy débiles e intentó reanimarla antes de que arribaran los servicios de emergencia. “Tenía un pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y después se detuvo”, relató la profesional sobre los momentos posteriores a la caída.
La enfermera también describió las complicaciones para llegar hasta el lugar donde había quedado la víctima. Según contó, debió bajar por una pendiente pronunciada, con barro y escasas condiciones de acceso. “Me raspé toda la mano porque había una bajada muy complicada y solo una cuerda para descender”, explicó.
Falla en el sistema de seguridad
Durante la asistencia, Dias Delfino aseguró haber observado que Maria Eduarda llevaba un arnés colocado alrededor del abdomen, aunque no estaba sujeto al cable principal de seguridad.
La investigación intentará determinar si hubo negligencia o errores en la organización de la actividad de rope jumping. Videos registrados por testigos muestran los instantes previos al salto y el momento en que la joven fue lanzada al vacío mientras algunas personas advertían que no estaba asegurada correctamente.
La propia enfermera indicó que estaba grabando parte de la preparación del salto con su teléfono celular cuando ocurrió el accidente. “Cuando cayó, empecé a escuchar que todos gritaban: ‘la cuerda, la cuerda’”, recordó sobre la desesperación vivida en el lugar.
Tres detenidos
Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte repercusión en Brasil. El material audiovisual será una pieza clave dentro de la investigación judicial.
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas estudiaba Gestión Deportiva en Educación Física y residía en la ciudad de Jandira. Minutos antes de la tragedia había compartido publicaciones en redes sociales sobre la excursión.
Mientras avanza la causa, tres hombres acusados de haber participado en la maniobra permanecen detenidos con prisión preventiva. La Justicia busca establecer responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el presunto fallo de seguridad que terminó con la vida de la joven.