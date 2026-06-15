En un salto de bungee jumping

Prisión preventiva en Brasil para los instructores que lanzaron al vacío a una joven

La justicia brasileña fundamentó la medida en la "negligencia grave" de los acusados. La víctima, de 21 años, fue lanzada desde un puente de 40 metros de altura sin los amarres reglamentarios. Habrían intentado huir tras el hecho.