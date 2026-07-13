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Tragedia en Tailandia

Un feroz incendio arrasó un pub en Bangkok y dejó al menos 27 muertos

Las autoridades investigan el origen del fuego y si hubo fallas en las condiciones de seguridad del local.

Bomberos y peritos trabajaron en el lugar para determinar cómo se inició el incendio.Bomberos y peritos trabajaron en el lugar para determinar cómo se inició el incendio.
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Un incendio de gran magnitud provocó una tragedia en Bangkok, la capital de Tailandia. El fuego se desató en un pub ubicado en la zona norte de la ciudad y dejó al menos 27 personas muertas, además de decenas de heridos que fueron trasladados a distintos hospitales.

El siniestro comenzó cerca de la medianoche del domingo y avanzó con rapidez dentro del establecimiento. En videos difundidos por equipos de emergencia y usuarios de redes sociales se observa una intensa columna de humo y llamas saliendo desde el frente del local, mientras varias personas intentaban escapar.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, llegó al lugar y confirmó el saldo fatal. También señaló que la causa del incendio seguía bajo investigación, mientras los peritos trabajaban sobre los restos del edificio para reconstruir qué ocurrió en los minutos previos a la tragedia.

Una de las líneas de investigación apunta a las condiciones internas del local y a las posibles dificultades para evacuar. Según los primeros reportes, varios de los presentes habrían intentado salir hacia la parte trasera del pub, donde algunos quedaron atrapados en medio del humo y la desesperación.

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Los bomberos lograron controlar las llamas tras un intenso operativo. Una vez extinguido el fuego, los equipos de rescate y los peritos ingresaron al lugar, que quedó con mesas, sillas, equipos y parte de la estructura completamente destruidos por el incendio.

La tragedia volvió a poner bajo la lupa la seguridad en locales nocturnos de Tailandia. El país ya registró antecedentes graves en establecimientos de entretenimiento, entre ellos un incendio ocurrido en 2022 y el recordado caso del club Santika, en Bangkok, donde decenas de personas murieron durante una celebración de Año Nuevo en 2009.

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