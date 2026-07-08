El reconocido influencer de fitness y referente de las comunidades de bienestar masculino, Connor Murphy, murió a los 32 años en Tailandia. El trágico episodio ocurrió en la localidad de Samut Prakan, unos 26 kilómetros al sur de Bangkok, luego de que el creador de contenido se arrojara a un lago tras protagonizar un confuso altercado que motivó la intervención policial.
Un reconocido influencer de fitness se ahogó en un lago de Tailandia tras escapar de la policía
El creador de contenido estadounidense, que contaba con millones de seguidores en YouTube, protagonizó un altercado por una conducta errática en el complejo donde residía. La autopsia confirmó el ahogamiento, mientras la investigación continúa abierta.
Según informaron medios locales como el Bangkok Post y ThaiRath, Murphy regresó a la urbanización privada de lujo donde alquilaba una propiedad mostrando una conducta marcadamente errática. Tras intentar subirse por la fuerza al vehículo de un tercero y mantener una acalorada discusión con el personal de seguridad del complejo, los vecinos alertaron a la Comisaría de Bang Phli.
Al arribar las fuerzas policiales, el estadounidense se dio a la fuga a pie por el predio y se arrojó a un lago de unos 10 metros de profundidad. Tras nadar unos metros, el agotamiento físico provocó que se hundiera.
Buzos de la Fundación Poh Teck Tung trabajaron en el lugar y lograron rescatar el cuerpo sin vida a unos 20 metros de la orilla. Los peritajes forenses preliminares descartaron signos de violencia externa y ratificaron que la causa del deceso fue asfixia por sumersión.
Un escenario confuso bajo investigación
A pesar de que la pareja de Murphy, una joven de 22 años, declaró ante la prensa local que no había percibido comportamientos extraños en los días previos y negó el consumo de estupefacientes por parte del influencer, el registro del inmueble arrojó detalles alarmantes.
El mobiliario se encontraba dañado y las paredes presentaban manchas de pintura que el propio Murphy habría esparcido. Asimismo, en el interior de su vehículo particular los peritos secuestraron dos jeringas sin utilizar y pastillas blancas que aún permanecen bajo análisis químico.
Popularidad de Murphy
Murphy ostentaba una enorme popularidad en el plano internacional, con una comunidad que superaba los 2,36 millones de suscriptores en YouTube y miles de seguidores en Instagram.
En sus plataformas se definía bajo el argot digital de "giga chad" y era uno de los principales exponentes del looksmaxxing, una tendencia global orientada a la maximización extrema del atractivo físico y la musculación masculina a través del entrenamiento, la estética y el cuidado personal.
Su último video había sido subido apenas seis días antes del trágico desenlace. Ante lo sucedido, las autoridades policiales tailandesas ya notificaron formalmente a la Embajada de los Estados Unidos en ese país para iniciar los trámites de repatriación.