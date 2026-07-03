Se difundió un video que muestra el momento en que un nene de 11 años atropelló a un grupo de monjes que realizaban una peregrinación en Tailandia. En las últimas horas se confirmó la muerte de otro religioso, por lo que el número de víctimas fatales ascendió a 10. Además, otras diez personas permanecen internadas, dos de ellas en estado crítico.
Se conoció el video del accidente en Tailandia donde un niño atropella a monjes
El registro difundido en las últimas horas muestra el momento del impacto durante una peregrinación religiosa en una ruta del país asiático, en un hecho que dejó varias víctimas fatales y heridos de distinta gravedad.
De acuerdo con medios locales, 35 monjes y cinco fieles laicos habían iniciado una caminata religiosa hacia la provincia de Ubon Ratchathani, un recorrido de aproximadamente 260 kilómetros. Apenas media hora después de comenzar la travesía, fueron embestidos por una camioneta que circulaba a alta velocidad.
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa a los monjes caminando en fila al costado de la ruta antes del impacto.
Testimonios de los sobrevivientes
Uno de los monjes sobrevivientes, identificado como Phra Sompong, relató que vio al menor acercarse al vehículo mientras recitaba un mantra. Según su testimonio, el impacto fue repentino y violento.
También indicó que algunos lograron apartarse a tiempo, mientras que otros fueron alcanzados por la camioneta y salieron despedidos tras el choque. Las primeras informaciones señalaron que cinco monjes murieron en el lugar y otros cinco fallecieron posteriormente en el hospital.
Investigación y situación del menor
La policía local informó que el menor habría tomado el vehículo de sus padres sin autorización. El jefe policial de Mukdahan, Prayut Ruanthongkam, explicó que el niño perdió el control del rodado durante la conducción.
Debido a su edad, el menor no puede ser imputado penalmente en Tailandia, ya que la legislación establece responsabilidad a partir de los 12 años. Por este motivo, fue derivado a las autoridades de protección infantil para su evaluación, en compañía de su madre.
Contexto del hecho
Los monjes budistas ocupan un rol central en la vida religiosa de Tailandia, donde participan habitualmente en ceremonias, procesiones y actividades comunitarias. Su presencia en espacios públicos es parte de una tradición profundamente arraigada en la sociedad del país.