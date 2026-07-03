Al menos 40 personas murieron y otras ocho resultaron heridas este viernes luego de que un colectivo cayera por un barranco en la provincia de Baluchistán, en el oeste de Pakistán.
Tragedia en Pakistán: 40 muertos tras la caída de un colectivo por un barranco
Un siniestro vial ocurrido en una zona montañosa del oeste de Asia dejó decenas de víctimas fatales y varios heridos, mientras equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos.
El hecho ocurrió en el distrito de Sherani, en una zona cercana a la frontera con la provincia de Jáiber Pastunjua, según confirmaron autoridades locales. El vehículo había partido desde Quetta, capital provincial, con destino a la ciudad de Peshawar.
Cómo ocurrió el accidente
Por motivos que aún se investigan, el colectivo perdió el control mientras transitaba por una zona montañosa e ingresaba hacia Jáiber Pastunjua, momento en el que terminó precipitándose por el barranco.
Las autoridades informaron que el siniestro dejó un saldo preliminar de 40 víctimas fatales y al menos ocho personas heridas, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.
Operativo de rescate en la zona
Equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar del hecho para asistir a los sobrevivientes y realizar las tareas de recuperación de los cuerpos. Las condiciones del terreno dificultaron las labores de rescate en el área del accidente.
El portavoz del gobierno provincial, Shahid Rind, confirmó las cifras iniciales y señaló que el operativo continuó durante varias horas en la zona afectada.
Dolor por la tragedia
El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, expresó su profunda tristeza por lo ocurrido y envió condolencias a las familias de las víctimas a través de redes sociales. “El gobierno de Baluchistán está con las familias afectadas en estos momentos difíciles”, señaló.
Por su parte, el vicecomisionado de Sherani, Uali Jan Kakar, indicó que el ómnibus inició su recorrido en Quetta y que las causas del accidente todavía son materia de investigación.
En paralelo, autoridades recordaron datos preocupantes sobre la seguridad vial en el país. El exministro de Comunicaciones Murad Saeed había señalado en 2018 que una persona muere o resulta gravemente herida en accidentes de tránsito cada cinco minutos en Pakistán. Asimismo, cifras oficiales indican que en 2021 se registraron 10.379 siniestros viales, con más de 5.600 fallecidos y más de 10.000 heridos.