Nueve monjes budistas murieron y más de 20 resultaron heridos después de ser embestidos por una camioneta mientras realizaban una peregrinación a pie en la provincia de Mukdahan, ubicada a unos 600 kilómetros al noreste de Bangkok.
Nueve monjes murieron tras ser atropellados por una camioneta conducida por un niño de 11 años
El trágico hecho se produjo en la provincia de Mukdahan, ubicada a unos 600 kilómetros al noreste de Bangkok. Según las primeras informaciones, el menor le habría robado el vehículo a sus padres y perdió el control mientras circulaba por la zona donde los religiosos realizaban una peregrinación .
De acuerdo a informado, el vehículo era conducido por un niño de 11 años, quien quedó bajo custodia de las autoridades. En tanto, la Policía investiga cómo el menor accedió a la camioneta, que pertenecería a sus padres, y evalúa posibles responsabilidades por negligencia.
Peregrinación a la provincia de Ubon Ratchathani
El trágico hecho ocurrió este jueves, cuando un grupo de 35 monjes, acompañados por cinco seguidores laicos, había iniciado una peregrinación de más de 200 kilómetros con destino a la provincia de Ubon Ratchathani. Apenas media hora después de comenzar el recorrido, la camioneta se salió de la carretera y arrolló a parte de la fila de religiosos.
Según el abad de Mukdahan, los primeros monjes lograron apartarse al advertir que el vehículo zigzagueaba, pero varios de los que caminaban detrás fueron alcanzados de lleno. Cinco religiosos murieron en el lugar del accidente y otros fallecieron luego en el hospital.
Además, unos 20 religiosos fueron hospitalizados, varios de ellos con heridas graves y algunos en estado crítico, de acuerdo con la administración local.
Imágenes registradas por una cámara de seguridad y difundidas por un grupo de rescate local muestran a los monjes caminando en fila al costado de una ruta, poco antes de que la camioneta impactara contra ellos.
Buscan determinar responsabilidades
La Policía informó que el niño habría tomado el vehículo sin permiso y perdió el control mientras circulaba por la zona. “El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa del accidente”, señaló Pairoj Thaiphutsa, comandante de la Policía provincial de Mukdahan.
El jefe policial agregó que las autoridades pidieron la presencia de los padres del menor para establecer quién estaba a cargo de su cuidado y avanzar con las actuaciones legales correspondientes.
Uno de los sobrevivientes, identificado como Phra Sompong, relató que vio acercarse la camioneta mientras caminaba junto al grupo. “Estaba cantando ‘Buddho, Buddho’, un mantra de meditación, cuando de repente el vehículo nos embistió a toda velocidad”, contó en un video difundido por equipos de rescate. El monje aseguró que él y otro religioso lograron apartarse a tiempo, pero otros fueron golpeados por el vehículo y salieron despedidos por el impacto.
Los monjes budistas son figuras profundamente respetadas en Tailandia, donde suelen participar en ceremonias públicas, procesiones y actividades religiosas junto a la comunidad.
El accidente vuelve a poner el foco en la seguridad vial del país, que registra una de las tasas más altas de siniestros mortales en el mundo. Las tragedias en las rutas suelen estar vinculadas al exceso de velocidad, el consumo de alcohol al volante y el bajo cumplimiento de las normas de tránsito.