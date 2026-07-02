Conmoción en Tailandia

Nueve monjes murieron tras ser atropellados por una camioneta conducida por un niño de 11 años

El trágico hecho se produjo en la provincia de Mukdahan, ubicada a unos 600 kilómetros al noreste de Bangkok. Según las primeras informaciones, el menor le habría robado el vehículo a sus padres y perdió el control mientras circulaba por la zona donde los religiosos realizaban una peregrinación .