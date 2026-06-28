Un grave accidente aéreo conmocionó este domingo al noreste de Francia, donde un avión civil utilizado para actividades de paracaidismo se estrelló pocos minutos después de despegar y provocó la muerte de sus 11 ocupantes.
Se estrelló un avión con paracaidistas en Francia: murieron 11 personas
La aeronave despegó desde el aeródromo de Nancy-Essey para realizar un vuelo destinado a una práctica de paracaidismo, pero cayó pocos minutos después en la localidad de Tomblaine. Las autoridades investigan las causas del accidente.
La tragedia ocurrió en la localidad de Tomblaine, en las inmediaciones de la ciudad de Nancy, y movilizó a un amplio operativo de emergencia.
Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes y comenzaron una investigación para determinar qué originó la caída de la aeronave.
El avión cayó minutos después del despegue
El siniestro se produjo durante la mañana del domingo, poco antes de las 11 (hora local), cuando la aeronave despegó desde el aeródromo de Nancy-Essey para realizar un vuelo vinculado con una actividad de paracaidismo.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades francesas, a bordo viajaban 11 personas: el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que participaban de un vuelo de iniciación. Según trascendió, los estudiantes iban a realizar su primer salto en paracaídas acompañados por instructores especializados.
Pocos minutos después del despegue, el avión presentó dificultades para ganar altura y terminó precipitándose en la localidad de Tomblaine, una zona ubicada al este de Nancy. Las causas del accidente todavía no fueron establecidas y forman parte de la investigación iniciada por las autoridades competentes.
El impacto ocurrió cerca de un supermercado y en las inmediaciones de un área residencial. A pesar de la violencia del choque, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni personas heridas entre quienes se encontraban en tierra, ni tampoco se produjeron daños de consideración en los edificios cercanos.
Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir el alerta. Un importante despliegue de bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad trabajó durante varias horas en la zona del accidente.
En total participaron alrededor de 50 bomberos, además de equipos médicos especializados y efectivos policiales. Sin embargo, al llegar al lugar comprobaron que ninguno de los ocupantes había sobrevivido al impacto.
Investigación en marcha y amplio operativo de emergencia
Tras confirmarse la magnitud de la tragedia, el prefecto del departamento, Yves Séguy, dispuso la activación del Centro Operativo Departamental para coordinar las tareas de emergencia y la respuesta institucional frente al accidente.
Al mismo tiempo, las autoridades restringieron el acceso al área donde cayó el avión para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y de los especialistas encargados de realizar las pericias técnicas.
El accidente también provocó alteraciones en el tráfico aéreo de la región mientras se desarrollaban las tareas de investigación y se preservaba la escena del siniestro.
Los investigadores comenzaron a recopilar información sobre el estado de la aeronave, las condiciones meteorológicas y las comunicaciones mantenidas por el piloto antes del accidente.
Entre las primeras hipótesis figura la posibilidad de que el avión haya sufrido un inconveniente técnico poco después del despegue, aunque por el momento no existe una conclusión oficial.
La Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Francia será la encargada de determinar la secuencia exacta de los hechos.
Para ello analizará los restos del avión, los registros de mantenimiento, las comunicaciones de la tripulación y cualquier otro elemento que permita establecer qué provocó la pérdida de sustentación de la aeronave.
El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, tenía previsto trasladarse al lugar del accidente durante la jornada para seguir de cerca el operativo y brindar apoyo a las autoridades locales.
La tragedia generó una fuerte conmoción en la región de Nancy, donde la actividad de paracaidismo recreativo cuenta con una importante presencia y es habitual la realización de vuelos de instrucción durante los fines de semana.
Mientras continúan las tareas de identificación de las víctimas y el análisis de los restos de la aeronave, las autoridades pidieron a la población evitar la zona del accidente para permitir el normal desarrollo de las pericias.