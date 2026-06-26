Comunicado oficial

Burkina Faso anunció que rompió relaciones diplomáticas con Francia

El Gobierno burquinés justifica su decisión en el “apoyo activo” de Francia "a redes subversivas y a los terroristas que enlutan" su país. No obstante, el comunicado no precisa por el momento las modalidades prácticas de esta decisión, en particular en lo que respecta al funcionamiento de las representaciones diplomáticas, los servicios consulares o los acuerdos de cooperación que siguen en vigor.