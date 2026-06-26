El número de víctimas por los dos fuertes terremotos que golpearon a Venezuela continúa en aumento. Según el último balance oficial, al menos 235 personas murieron, 4.300 resultaron heridas y otras 157 permanecen desaparecidas, mientras los equipos de emergencia mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados en Caracas, La Guaira y otras localidades del norte del país.
Terremotos en Venezuela: ya son 235 los muertos y más de 4.300 los heridos tras los devastadores sismos
Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país. Continúan las tareas de rescate entre los escombros, mientras crece la ayuda internacional para asistir a los damnificados.
Las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podría incrementarse en las próximas horas a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros.
La búsqueda de sobrevivientes continúa
Los dos movimientos sísmicos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia durante la noche del miércoles y provocaron daños generalizados en una amplia zona del norte venezolano. El estado de La Guaira fue uno de los más afectados y fue declarado zona de desastre natural por el Gobierno, debido al colapso de viviendas, edificios públicos y comercios.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que además de los fallecidos y heridos hay 157 personas desaparecidas y alrededor de 200 permanecen atrapadas bajo los escombros, por lo que las tareas de rescate continúan contrarreloj.
"Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos", sostuvo el dirigente al brindar el nuevo parte oficial sobre la situación.
A la tragedia humana se suma un importante impacto social. Las autoridades contabilizaron 2.927 familias damnificadas y al menos 250 edificios destruidos o con daños estructurales, entre viviendas, hospitales, escuelas, oficinas públicas y comercios.
Con el objetivo de facilitar la localización de personas desaparecidas, el Gobierno habilitó una línea telefónica especial que se suma al sistema estatal VENApp, donde familiares pueden realizar denuncias y aportar información sobre personas cuyo paradero aún se desconoce.
Mientras tanto, los organismos de protección civil, bomberos, militares y voluntarios trabajan de manera ininterrumpida utilizando maquinaria pesada, drones y perros especializados en la búsqueda de personas atrapadas.
Los especialistas también mantienen la vigilancia debido a las numerosas réplicas registradas desde el terremoto principal. Hasta el jueves por la noche se habían contabilizado 138 nuevos movimientos sísmicos, situación que complica las tareas de rescate y obliga a suspender momentáneamente algunos operativos por el riesgo de nuevos derrumbes.
Saqueos, ayuda internacional y asistencia a los damnificados
En medio de la emergencia comenzaron a registrarse episodios de inseguridad. En la ciudad costera de La Guaira, decenas de personas ingresaron a supermercados, farmacias y otros comercios parcialmente destruidos para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos.
Las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en las zonas más afectadas para evitar nuevos saqueos y garantizar la distribución de la ayuda humanitaria.
El Gobierno venezolano llamó a la población a mantener la calma y priorizar la colaboración con los equipos de emergencia mientras continúan las tareas de rescate y asistencia.
Respuesta de la comunidad internacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y anunció un paquete de 150 millones de dólares destinado a financiar la asistencia humanitaria. El gobierno estadounidense también confirmó el envío inmediato de brigadas de rescate, ingenieros y especialistas en estructuras colapsadas.
Por su parte, el papa León XIV dispuso una ayuda inicial de 100.000 euros para colaborar con las primeras acciones humanitarias destinadas a las familias afectadas.
Francia informó el envío de un equipo integrado por 85 rescatistas especializados en operaciones de búsqueda entre edificios derrumbados, mientras que España puso a disposición 54 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en los operativos.
Colombia también ofreció apoyo a través de sus Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que comenzaron a coordinar acciones con las autoridades venezolanas.
En paralelo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) confirmó que movilizó sus mecanismos de respuesta para asistir a Venezuela, al igual que la Unión Europea, que activó un operativo internacional de ayuda.
El Grupo Banco Mundial también informó que mantiene contacto con las autoridades venezolanas para evaluar mecanismos de asistencia técnica y financiera destinados a la reconstrucción de infraestructura y la recuperación de las zonas afectadas.
Mientras continúan llegando equipos de rescate y ayuda humanitaria desde distintos países, las autoridades venezolanas reiteraron que el balance de víctimas sigue siendo provisorio.
La prioridad continúa centrada en encontrar sobrevivientes entre los escombros, asistir a miles de familias que perdieron sus viviendas y restablecer los servicios básicos en las ciudades más castigadas por una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas.