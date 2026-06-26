Tragedia

Terremotos en Venezuela: ya son 235 los muertos y más de 4.300 los heridos tras los devastadores sismos

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país. Continúan las tareas de rescate entre los escombros, mientras crece la ayuda internacional para asistir a los damnificados.