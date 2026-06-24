Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron este miércoles (24.06.2026) el primer caso de ébola en el país europeo, el de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde avanza una importante epidemia de esa enfermedad infecciosa.
Francia confirmó su primer caso de ébola importado
El paciente es un médico procedente de República Democrática del Congo, epicentro de un brote que mantiene en alerta a las autoridades. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud anunció que llevará adelante un ensayo clínico contra a enfermedad.
El Ministerio de Sanidad "confirma hoy la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola en el territorio nacional", indicó en un comunicado.
Se trata de la primera vez que se diagnostica un caso de ébola en Francia. En 2014, durante una gran epidemia en África occidental, dos pacientes fueron acogidos en territorio francés pero habían sido diagnosticados en el extranjero.
La RDC, de donde regresó el médico diagnosticado, se está viendo afectada por una gran epidemia de esta enfermedad que provoca una fiebre hemorrágica, en muchos casos mortal.
La OMS anunció un ensayo clínico
Mientras, un ensayo clínico sobre dos tratamientos contra el ébola se lanzará la próxima semana en la República Democrática del Congo (RDC), anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El ensayo se llevará a cabo en la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia, y podría involucrar a entre 500 y 1,000 personas, dependiendo de la eficacia de los tratamientos, según la OMS.
La epidemia afecta en menor medida a Uganda. Fue provocada por una cepa rara del virus, llamada Bundibugyo, contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.
"Los preparativos han terminado para un ensayo clínico sobre dos tratamientos, que debería comenzar en la RDC la próxima semana", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa. Precisó que se trata del anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir.
Este ensayo clínico permitirá evaluar si estos dos tratamientos "pueden contribuir a reducir la mortalidad en los pacientes afectados por la enfermedad del virus Bundibugyo, cuando se administran solos o combinados", especificó.
Adhanom Ghebreyesus precisó que el ensayo corre a cargo de "un consorcio" que incluye el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, la oenegé Alima, la Universidad de Oxford y la OMS.
Cifras estimadas
Según las últimas cifras de la OMS, se han registrado 1,094 casos de ébola en la RDC, de los cuales 277 han sido mortales, lo que equivale a una tasa de letalidad del 25 por ciento.
Sin embargo, muchos expertos advierten que es probable que se subestime la magnitud, dado que la epidemia afecta a regiones muy remotas y asoladas por la violencia de grupos armados, donde no hay registro de los casos.