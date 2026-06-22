Bajo vigilancia

Brote de ébola en Congo:preocupación y masivo seguimiento de contactos

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo informaron una leve mejora en la evolución del brote de ébola que afecta al país, aunque continúa el monitoreo de más de 35.000 contactos estrechos. El operativo de rastreo es uno de los más grandes desplegados en la región en los últimos años.