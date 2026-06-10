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Alerta epidemiológica

Las muertes por brote de ébola en África aumentaron a 127

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo elevó a 635 los casos confirmados, y a 30 el total de pacientes recuperados. La situación en otros países.

Operativo de Cruz Roja este miércoles en Congo. Reuters.Operativo de Cruz Roja este miércoles en Congo. Reuters.
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Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este miércoles (10.06.2026) a 635 los casos confirmados en la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 127 muertes.

El Ministerio de Salud aseguró que la tasa de seguimiento de contactos ha mejorado y que los equipos sanitarios están desplegados en las provincias de Ituri -epicentro del brote-, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Relatives mourn a man who died of Ebola virus during his burial, as aid agencies intensify efforts to contain the Ebola outbreak caused by the Bundibugyo virus, at the Nyamurongo cemetery in Bunia town, Ituri province, Democratic Republic of Congo, June 10, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa MumbereEl brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri

Según el reporte, otras ocho personas se recuperaron, lo que eleva a 30 el total de pacientes dados de alta, mientras que 406 contactos completaron con éxito el seguimiento sanitario.

"El número de curados avanza y el seguimiento de contactos mejora (61,1 % frente al 56,4 % de ayer). La respuesta se intensifica. Vigilamos cada zona, cada alerta, cada señal”, dijo el ministro de Salud, Roger Kamba.

Relatives mourn a man who died of Ebola virus during his burial, as aid agencies intensify efforts to contain the Ebola outbreak caused by the Bundibugyo virus, at the Nyamurongo cemetery in Bunia town, Ituri province, Democratic Republic of Congo, June 10, 2026. REUTERS/Gradel Muyisa MumbereEl gobierno de RDC aseguró que vigilan "cada zona y cada alerta". Reuters.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. La epidemia se extendió a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos muertos.

EE.UU. aumenta aportes

En tanto, el Departamento de Estado estadounidense informó que entregará una ayuda adicional de 20 millones de dólares para combatir el brote, lo que eleva los aportes directos para esta emergencia hasta los 220 millones.

El dinero servirá para preparar la respuesta ante un eventual avance de la enfermedad a Burundi, Kenia, Ruanda y Sudán del Sur, además de aportar a centros de emergencia y a la vigilancia de la epidemia.

Mirá tambiénEl brote de ébola en República Democrática del Congo ya suma 452 casos y 82 muertes

El brote corresponde a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 y el 50 por ciento y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Cómo se transmite el ébola

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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