La situación sanitaria en la República Democrática del Congo continúa agravándose a raíz del brote de ébola detectado en mayo pasado.
El brote de ébola en República Democrática del Congo ya suma 452 casos y 82 muertes
La República Democrática del Congo enfrenta una preocupante expansión del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país. Las autoridades sanitarias confirmaron 452 casos y 82 fallecimientos, mientras organismos internacionales advierten sobre una rápida transmisión comunitaria y el riesgo de propagación regional, especialmente en zonas fronterizas con Uganda y Sudán del Sur.
Las autoridades del país africano confirmaron que los casos ascendieron a 452, mientras que el número de fallecidos llegó a 82, en un contexto marcado por una rápida expansión de la enfermedad y crecientes preocupaciones por su propagación hacia otros países de la región.
Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la República Democrática del Congo, que advirtió sobre una transmisión comunitaria sostenida y acelerada, especialmente en las provincias orientales donde se originó el brote.
Según el último informe epidemiológico, en apenas 24 horas se registraron 71 nuevos casos confirmados, una cifra que refleja la velocidad con la que se está expandiendo la enfermedad.
El brote mantiene una evolución acelerada en el este del país
De acuerdo con el reporte oficial, actualmente 258 personas permanecen hospitalizadas o bajo aislamiento sanitario, mientras que el número de pacientes recuperados ascendió a ocho.
La epidemia afecta ya a 25 zonas sanitarias distribuidas en distintas regiones del país, aunque el epicentro continúa localizado en el este congoleño.
Los especialistas siguen con preocupación la evolución de los contagios debido a la complejidad geográfica de las áreas afectadas, la movilidad de la población y las dificultades de acceso a servicios de salud en numerosas comunidades rurales.
Otro dato relevante es que las autoridades lograron rastrear cerca del 58 % de los contactos identificados, una herramienta fundamental para intentar cortar las cadenas de transmisión.
La tasa de letalidad registrada hasta el momento ronda el 18 %, aunque los expertos advierten que el porcentaje podría variar a medida que avance la investigación epidemiológica.
Ituri continúa siendo el principal foco de contagios
La provincia de Ituri, ubicada en la frontera con Uganda y Sudán del Sur, concentra la gran mayoría de los casos detectados hasta el momento.
De los 452 contagios confirmados, 424 corresponden a esa región, donde el brote fue oficialmente declarado el pasado 15 de mayo.
Por su parte, las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur también reportaron casos, aunque en una escala considerablemente menor.
La expansión del virus ya trascendió las fronteras congoleñas. Uganda confirmó 19 contagios relacionados con este brote, incluidos dos fallecimientos, todos considerados casos importados desde territorio congoleño.
Ante esta situación, el gobierno ugandés decidió cerrar temporalmente algunos pasos fronterizos para reforzar los controles sanitarios y limitar la circulación del virus.
La OMS advierte sobre riesgos regionales y la ausencia de una vacuna específica
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el brote representa un riesgo elevado para África subsahariana, aunque mantiene una evaluación de riesgo bajo a nivel global.
Los estudios realizados hasta el momento determinaron que el actual episodio corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante particularmente preocupante debido a que no cuenta con una vacuna autorizada ni con un tratamiento específico aprobado.
Además, esta cepa presenta históricamente tasas de mortalidad que oscilan entre el 30 % y el 50 %, lo que incrementa la preocupación de las autoridades sanitarias internacionales.
La OMS también estima que el virus habría comenzado a circular en la provincia de Ituri aproximadamente dos meses antes de que se declarara oficialmente el brote, lo que explicaría la rápida expansión observada en las últimas semanas.
El organismo internacional declaró la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, movilizando recursos técnicos y equipos de respuesta para colaborar con las autoridades congoleñas.
Una enfermedad de alta peligrosidad
El virus del ébola es una enfermedad grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados.
Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares y malestar general. En los casos más severos puede provocar vómitos, diarreas, hemorragias internas y fallas multiorgánicas que derivan en la muerte del paciente.
Frente a este nuevo brote, organismos internacionales, autoridades sanitarias y organizaciones humanitarias trabajan para contener la propagación, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica y evitar que la enfermedad continúe expandiéndose dentro y fuera de las fronteras de la República Democrática del Congo.