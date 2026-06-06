Alerta sanitaria en África

El brote de ébola en República Democrática del Congo ya suma 452 casos y 82 muertes

La República Democrática del Congo enfrenta una preocupante expansión del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país. Las autoridades sanitarias confirmaron 452 casos y 82 fallecimientos, mientras organismos internacionales advierten sobre una rápida transmisión comunitaria y el riesgo de propagación regional, especialmente en zonas fronterizas con Uganda y Sudán del Sur.