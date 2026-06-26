Catástrofe

Terremotos en Venezuela: ascienden a 589 los muertos y crece la preocupación por los miles de desaparecidos

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas tras los dos terremotos que sacudieron el norte del país. Mientras continúan las tareas de rescate, miles de personas siguen desaparecidas y aumenta la asistencia internacional para atender una de las peores tragedias naturales de las últimas décadas.