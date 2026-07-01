Conmoción

Hallazgo en Nueva York: encontraron restos humanos en la chimenea de una escuela

Un operario descubrió el cuerpo descompuesto en un colegio público del barrio de Glendale durante las tareas de mantenimiento por el receso de verano. Una madre reveló que los alumnos ya se habían quejado por el "olor a podrido" durante los recreos.