Tensión en Medio Oriente

Estados Unidos volvió a bombardear Irán: qué pasó y por qué Trump lanzó una dura advertencia

La ofensiva estadounidense se produjo luego de que Washington responsabilizara a Teherán por nuevos ataques contra embarcaciones comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump aseguró que, si continúan las agresiones, "la República Islámica dejará de existir".