La continuidad del diálogo entre Irán y Estados Unidos aparece como una de las principales apuestas para sostener la tregua alcanzada recientemente en Medio Oriente y evitar nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el comercio energético mundial.
Qatar pidió mantener el diálogo entre Irán y Estados Unidos para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
El primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, destacó la importancia de la comunicación directa entre Washington y Teherán para evitar incidentes en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.
Así lo planteó el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, quien remarcó la necesidad de preservar los canales de comunicación abiertos entre ambas partes para garantizar la seguridad de la navegación y avanzar hacia una mayor estabilidad regional.
En una entrevista concedida al diario Financial Times, el funcionario catarí explicó que uno de los pilares del memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán consiste en la creación de una línea directa de coordinación destinada a prevenir incidentes en el estrecho de Ormuz, una vía por donde transita una parte significativa del petróleo y del gas natural exportado desde los países del Golfo.
Una línea directa para evitar incidentes y recuperar la confianza
Según detalló Al-Thani, el mecanismo de comunicación tiene como objetivo verificar amenazas reportadas por embarcaciones comerciales, combatir la desinformación y coordinar tareas vinculadas al retiro de minas colocadas durante los meses de conflicto.
El primer ministro sostuvo que durante la crisis se registraron episodios en los que algunos buques recibieron advertencias o mensajes cuya autenticidad no podía comprobarse. En ese contexto, la línea directa busca establecer una verificación inmediata con las autoridades iraníes para confirmar si existe una amenaza real o si se trata de intentos de interferencia.
La reapertura plena y segura del estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos centrales del acuerdo alcanzado recientemente entre Estados Unidos e Irán. El entendimiento contempla además medidas orientadas a reducir las tensiones que afectaron a los mercados energéticos internacionales durante los últimos meses.
Al-Thani reconoció que existen sectores que podrían intentar obstaculizar el proceso diplomático. Sin embargo, consideró que este tipo de situaciones son habituales en cualquier negociación de alto nivel y expresó confianza en que los mecanismos establecidos permitirán sostener el diálogo.
Las autoridades cataríes también participaron activamente como mediadoras en las conversaciones desarrolladas en Suiza, junto con representantes de Pakistán. El objetivo fue facilitar el acercamiento entre Washington y Teherán en un momento de fuerte tensión regional.
Uno de los aspectos más sensibles del acuerdo es la normalización gradual del tránsito marítimo. Aunque en los últimos días surgieron versiones sobre un eventual cierre del estrecho por parte de Irán, el jefe de gobierno catarí aseguró que las consultas realizadas con funcionarios iraníes permitieron confirmar que no existe ninguna orden oficial destinada a bloquear la navegación comercial.
Qatar prepara la recuperación de sus exportaciones de gas
El restablecimiento de la actividad en Ormuz resulta especialmente importante para Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL). Durante la guerra que involucró a Estados Unidos, Irán e Israel, buena parte de las operaciones energéticas del emirato quedaron afectadas.
Al-Thani confirmó que Qatar ya inició los preparativos para retomar la producción y exportación de GNL. Según explicó, la mayoría de las instalaciones se encuentra en condiciones de volver a operar una vez que la situación marítima se estabilice completamente.
No obstante, aclaró que la empresa estatal QatarEnergy mantendrá vigentes algunas medidas de precaución hasta contar con garantías suficientes de seguridad para sus trabajadores y para el transporte de los cargamentos.
Las exportaciones cataríes sufrieron un fuerte impacto tras los ataques registrados contra instalaciones energéticas durante el conflicto. Entre los episodios más graves se encuentra el ataque con drones contra la planta de Ras Laffan y los daños posteriores ocasionados por acciones militares que afectaron una porción relevante de la capacidad productiva del país.
Aunque algunos cargamentos lograron salir mediante mecanismos especiales de coordinación, la mayoría de las operaciones quedó paralizada debido a las dificultades para navegar por el estrecho de Ormuz.
El memorando firmado entre Estados Unidos e Irán contempla una extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde abril y prevé además nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Como parte del acuerdo, Teherán aceptó volver a recibir inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, mientras que Washington autorizó temporalmente determinadas exportaciones petroleras iraníes para favorecer el proceso diplomático.
A pesar de los avances, Qatar considera que las consecuencias económicas de la crisis continuarán sintiéndose durante los próximos meses. El primer ministro advirtió que podrían registrarse efectos sobre mercados vinculados a fertilizantes, productos petroquímicos, urea y helio, debido a las interrupciones provocadas por el conflicto.
En ese marco, Al-Thani destacó que el acuerdo alcanzado representa apenas el comienzo de una etapa más amplia de negociaciones. Según expresó, el desafío ahora consiste en construir un marco de seguridad regional duradero que permita fortalecer la cooperación entre Irán y los países del Golfo.
La expectativa de Doha es que la reducción de las tensiones no solo garantice la libre circulación por el estrecho de Ormuz, sino que también abra nuevas oportunidades de integración económica y estabilidad política en una de las regiones más sensibles del planeta.