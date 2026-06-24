En Medio Oriente

Qatar pidió mantener el diálogo entre Irán y Estados Unidos para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

El primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, destacó la importancia de la comunicación directa entre Washington y Teherán para evitar incidentes en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.