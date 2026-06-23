Acercan posiciones

Trump asegura que Irán aceptó inspecciones nucleares mientras avanzan las negociaciones de paz

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen ingresar en una etapa decisiva luego de los enfrentamientos que involucraron a Washington, Teherán e Israel. Trump, aseguró que el régimen iraní aceptó inspecciones nucleares de máximo nivel y que ambas partes avanzan hacia un entendimiento que incluye la continuidad de la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.