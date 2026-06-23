Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán registraron un nuevo avance este martes, en un contexto marcado por la búsqueda de estabilidad en Medio Oriente tras los recientes enfrentamientos militares que involucraron a ambos países e Israel.
Trump asegura que Irán aceptó inspecciones nucleares mientras avanzan las negociaciones de paz
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen ingresar en una etapa decisiva luego de los enfrentamientos que involucraron a Washington, Teherán e Israel. Trump, aseguró que el régimen iraní aceptó inspecciones nucleares de máximo nivel y que ambas partes avanzan hacia un entendimiento que incluye la continuidad de la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán aceptó permitir inspecciones nucleares "del más alto nivel" y aseguró que las negociaciones bilaterales atraviesan una etapa positiva, alimentando las expectativas de un posible acuerdo que contribuya a reducir las tensiones en una de las regiones más sensibles del planeta.
Las declaraciones del mandatario llegan en momentos en que ambas partes buscan consolidar un proceso de diálogo orientado a extender el alto el fuego y alcanzar un entendimiento más amplio sobre seguridad regional y desarrollo nuclear.
Trump anuncia avances en las negociaciones nucleares
A través de su plataforma Truth Social, Trump sostuvo que Irán aceptó "plena y completamente" el regreso de inspectores nucleares internacionales bajo mecanismos de control que calificó como los más rigurosos posibles.
Según el mandatario estadounidense, estas inspecciones permitirían garantizar la transparencia del programa nuclear iraní y constituirían una de las principales concesiones obtenidas por Washington durante las negociaciones en marcha. También afirmó que el diálogo bilateral evoluciona favorablemente y que ambas partes continúan trabajando en un acuerdo de mayor alcance.
Las declaraciones fueron interpretadas por analistas internacionales como una señal de distensión luego de meses de elevada tensión política y militar en la región.
El estrecho de Ormuz sigue abierto al comercio internacional
Uno de los puntos más relevantes del entendimiento preliminar es la situación del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.
Trump aseguró que, como parte de los avances logrados en las negociaciones, Estados Unidos permitirá que el paso marítimo permanezca abierto sin bloqueos navales adicionales. Paralelamente, autoridades iraníes confirmaron que la vía continúa completamente habilitada para el tránsito de embarcaciones comerciales.
El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, explicó que los barcos comerciales podrán circular libremente durante al menos los próximos 60 días, período previsto para que las negociaciones avancen hacia un acuerdo definitivo.
No obstante, el diplomático advirtió que la situación futura dependerá del resultado de las conversaciones y de las condiciones de seguridad que se establezcan para la región del Golfo Pérsico.
Persisten diferencias sobre el rol del organismo nuclear de la ONU
A pesar del optimismo expresado desde Washington, continúan existiendo diferencias importantes respecto al alcance de las inspecciones internacionales.
Horas antes de las declaraciones de Trump, el gobierno iraní sostuvo que no existen planes para permitir inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las instalaciones nucleares que resultaron dañadas durante los ataques sufridos en los últimos meses.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Bagaei, señaló que actualmente no está prevista ninguna visita del director general del organismo, Rafael Grossi, ni se ha establecido un protocolo específico para inspeccionar los complejos afectados.
Esta aparente contradicción refleja que, si bien existe un acercamiento diplomático, todavía quedan aspectos técnicos y políticos por resolver antes de alcanzar un acuerdo definitivo.
Mientras tanto, la situación en Medio Oriente continúa siendo observada con atención por la comunidad internacional.
En paralelo a las negociaciones entre Washington y Teherán, persisten focos de tensión en el sur del Líbano, donde se registraron nuevos incidentes armados entre fuerzas israelíes y actores vinculados a Hezbolá, en un escenario regional que aún busca recuperar estabilidad tras meses de conflicto.