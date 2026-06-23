Crisis en Bolivia

Evo Morales ordenó levantar los bloqueos de rutas y empieza a normalizarse el abastecimiento

El exmandatario anunció una suspensión temporal de las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La liberación de caminos permitió el ingreso de camiones con alimentos y combustibles, aunque persiste la tensión en Cochabamba.