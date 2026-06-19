El Gobierno de Bolivia descartó conceder una amnistía general a los detenidos durante las recientes protestas y puso como condición básica para avanzar en el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB), principal central sindical, el levantamiento de los bloqueos de carreteras que desde hace 49 días afectan a varias regiones del país.
Crisis en Bolivia: el gobierno rechazó la amnistía y exige el fin de los bloqueos
La administración boliviana supeditó las negociaciones con la Central Obrera Boliviana al levantamiento de los bloqueos que cumplen 49 días. El ministro de la Presidencia advirtió que utilizarán la fuerza constitucional si fracasan las mesas de paz.
Condiciones para el diálogo con la COB
Las conversaciones entre el Ejecutivo y la COB entraron en un cuarto intermedio pocas horas después de su instalación el miércoles, debido a la exigencia de la central sindical de liberar a las personas arrestadas durante las movilizaciones y los operativos de desbloqueo realizados por las fuerzas de seguridad.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo en rueda de prensa que una comisión revisa la situación jurídica de los detenidos, pero rechazó la posibilidad de una medida general de perdón para todos los detenidos.
“Se va a hacer un esfuerzo en términos de lo que se pueda y sea razonable, pero de ninguna manera se puede establecer una amnistía general como ellos proponen”, afirmó.
Lupo además anunció que el gobierno boliviano recurrirá a todas las atribuciones que le otorga la Constitución para restablecer la libre circulación si fracasan los últimos intentos de diálogo, en este caso con la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, sector que no participa de manera directa en las conversaciones y que mantienes sus propias demandas.
“Vamos a hacer uso de todas las atribuciones que la Constitución nos da para garantizar que este departamento, de una vez por todas, tenga paz, libre transitabilidad y se pueda producir”, afirmó el ministro de la Presidencia.
Estrategia ante la crisis de bloqueos
El Gobierno espera una respuesta formal de la dirigencia campesina a la convocatoria para instalar una mesa de diálogo orientada a la pacificación.
Aunque reconoce que varias de las demandas del movimiento son legítimas, el Ejecutivo considera indispensable una tregua inmediata en los bloqueos para avanzar en cualquier acuerdo.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este jueves más de 40 puntos de bloqueo de activos en cinco departamentos del país, una situación que ha interrumpido cadenas de suministro, dificultado el abastecimiento de alimentos y combustibles y provocó pérdidas económicas para distintos sectores productivos.
Ante este escenario, el Ejecutivo considera que la liberación de las rutas es una condición indispensable para avanzar en cualquier acuerdo.
La posición del Gobierno busca marcar los límites de una negociación que pretende encauzar uno de los conflictos más prolongados de los últimos años en Bolivia, en un contexto de crisis económica, escasez de combustibles y crecientes dificultades para el transporte de mercancías.