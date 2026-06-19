Conflicto social

Crisis en Bolivia: el gobierno rechazó la amnistía y exige el fin de los bloqueos

La administración boliviana supeditó las negociaciones con la Central Obrera Boliviana al levantamiento de los bloqueos que cumplen 49 días. El ministro de la Presidencia advirtió que utilizarán la fuerza constitucional si fracasan las mesas de paz.