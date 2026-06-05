Geopolítica y estabilidad regional

Estados Unidos respaldó al presidente de Bolivia ante los bloqueos y la escasez

El secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó con el mandatario Rodrigo Paz para garantizar apoyo logístico y asistencia de emergencia. En tanto, desde el área de Defensa advirtieron que observan la situación frente a intentos de desestabilización.