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Estados Unidos respaldó al presidente de Bolivia ante los bloqueos y la escasez

El secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó con el mandatario Rodrigo Paz para garantizar apoyo logístico y asistencia de emergencia. En tanto, desde el área de Defensa advirtieron que observan la situación frente a intentos de desestabilización.

Marco Rubio se comunicó con Rodrigo Paz para garantizar apoyo logístico y asistencia. Foto: Reuters.Marco Rubio se comunicó con Rodrigo Paz para garantizar apoyo logístico y asistencia. Foto: Reuters.
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para reafirmar el respaldo de Washington a la democracia boliviana y al Gobierno nacional.

Según el comunicado oficial citado por la agencia estatal boliviana ABI, ambos analizaron la situación actual de Bolivia y compartieron prioridades orientadas a promover la seguridad y la estabilidad en la región.

Bolivia's President Rodrigo Paz delivers a speech after naming Ernesto Justiniano as defence minister following the resignation of Defence Minister Marcelo Salinas amid intensifying protests during Paz's administration, as Paz faces calls to resign, in La Paz, Bolivia, June 3, 2026. REUTERS/Claudia MoralesMarco Rubio conversó con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Foto: Reuters.

En ese marco, Rubio señaló que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico para atender a la población afectada por la escasez de alimentos y medicamentos.

“El Secretario señaló que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico en Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras, cuyo objetivo es desestabilizar la sociedad boliviana”, señala el comunicado atribuido al portavoz Tommy Pigott.

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Además, Rubio reafirmó que el gobierno estadounidense continuará apoyando a Bolivia “en su camino hacia la estabilidad, la seguridad y un futuro mejor para todos los bolivianos”, de acuerdo con el pronunciamiento difundido por el Departamento de Estado.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, manifestó a través de la red social X que el Departamento a su cargo y la Coalición Contra el Cártel de las Américas (A3C) rechazan “todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”.

Bolivian agricultural producers march to call for an end to protest blockades that have impeded the flow of fuel and food supplies, in Cochabamba, Bolivia June 3, 2026. REUTERS/Patricia PintoProtestas en Bolivia. Foto: Reuters.

En su publicación, Hegseth señaló que “Estados Unidos está observando” la situación en Bolivia y sostuvo que el país sudamericano “no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”.

Asimismo, indicó que “continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que los narcoterroristas sean disuadidos de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”, según el mensaje difundido en la plataforma digital.

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