Una fuerte colisión entre dos formaciones ferroviarias de pasajeros se produjo este viernes al sur de Bedford, una localidad ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Londres, en el Reino Unido.
Inglaterra: chocaron dos trenes de pasajeros y reportan múltiples heridos
La colisión ferroviaria en Bedford generó caos en la red de transporte, con heridos y un despliegue masivo de emergencias para asistir a los afectados.
El siniestro provocó el bloqueo total de las vías en la región, la cancelación de numerosos servicios y una masiva movilización de los servicios de emergencia británicos. Aunque las autoridades aún no precisaron la cifra exacta de víctimas, los reportes oficiales preliminares confirman la existencia de múltiples personas heridas entre los pasajeros.
Operativo de emergencia y evacuación en las vías
El hecho, que tuvo lugar en plena hora pico de la tarde británica, alteró por completo el pulso del transporte en la zona. Testigos y pasajeros compartieron imágenes y videos en redes sociales donde se pudo observar la magnitud del impacto: un convoy de la compañía West Midlands Railway con severos daños estructurales en sus laterales y la carrocería abollada.
Ante la gravedad de la situación, la Policía de Transporte Británica (BTP) coordinó un despliegue inmediato junto a las fuerzas locales de Bedfordshire. El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra envió un importante caudal de recursos médicos a la escena, incluyendo un Equipo de Respuesta a Zonas Peligrosas y un helicóptero sanitario para agilizar el traslado de los heridos más complejos. Las primeras tareas se concentraron en la evacuación ordenada de los pasajeros a través de los campos linderos a las vías.
Conmoción oficial e interrupción total del servicio
El accidente escaló rápidamente en la agenda política y civil del Reino Unido. La secretaria de Transportes británica, Heidi Alexander, expresó su profunda consternación a través de sus canales oficiales.
'Estoy profundamente preocupada por los informes sobre la colisión entre dos trenes de pasajeros', manifestó la funcionaria, al tiempo que agregó: 'Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar atendiendo a los afectados. Estamos trabajando con rapidez con el sector ferroviario y los socios locales para brindar apoyo a los pasajeros'.
El impacto en la red de transportes es severo y se prevé que se extienda durante el resto de la jornada. Tres grandes operadoras ferroviarias se vieron forzadas a paralizar sus actividades en el corredor afectado. La firma Thameslink confirmó el bloqueo absoluto de las líneas que conectan Luton con Bedford, cancelando todos los servicios vespertinos. Por su parte, East Midlands Railway interrumpió el enlace clave entre la estación de Londres St Pancras y Leicester, recomendando de manera tajante a los usuarios que eviten viajar.
Un escenario complejo para las próximas horas
Mientras los peritos e inspectores ferroviarios comienzan a evaluar las causas que originaron que ambas formaciones coincidieran en el mismo tramo de la vía, la prioridad absoluta de las dotaciones de bomberos y médicos se mantiene en la asistencia de los damnificados.
Las autoridades policiales instaron a los ciudadanos a revisar exhaustivamente los itinerarios antes de movilizarse y a prever demoras de consideración considerable en toda la región sur y central de Inglaterra, en una jornada que quedará marcada por la zozobra y el milagro de que no se hayan reportado, hasta el momento, víctimas fatales.