La princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia y conocida de manera afectiva como "Bha", ha fallecido a los 47 años tras un largo periodo de tiempo hospitalizada a raíz de que sufriera en diciembre de 2022 un problema cardíaco, informó este viernes la Casa Real tailandesa.
Tras una larga enfermedad, murió la princesa "Bha", primogénita del rey de Tailandia
Bajrakitiyabha murió este jueves a los 47 años. La hija mayor del rey Vajiralongkorn permanecía internada desde 2022.
La princesa tailandesa falleció en la tarde del jueves en el Hospital Chulalongkorn, donde permaneció ingresada desde más de tres años, a raíz de un "deterioro progresivo en su salud debido a una infección abdominal", apunta el comunicado oficial.
El 14 de diciembre de 2022, la princesa perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la ciudad de Nakhon Ratchasima, a 250 kilómetros al noreste de Bangkok, y fue ingresada de urgencia en el hospital capitalino.
Según la explicación oficial, la princesa perdió el conocimiento afectada por una bacteria micoplasma que provocó la "inflamación del corazón" y una "alteración grave del ritmo cardíaco".
La delicada línea sucesoria del trono tailandés
El rey Vajiralongkorn, de 73 años, todavía no designó oficialmente a un heredero.
Aunque la tradición monárquica del país establece que el sucesor debe ser varón, una reforma constitucional de 1974 permite que una mujer pueda acceder al trono.
Muchos sectores monárquicos consideraban a Bajrakitiyabha como la figura más preparada y confiable de la familia real, incluso con potencial para convertirse en reina o regente.
El heredero presunto es actualmente el príncipe Dipangkorn, hijo del rey y de su tercera esposa, aunque en los últimos años surgieron dudas sobre su capacidad para asumir el rol de monarca.
La discusión pública sobre la sucesión en Tailandia es extremadamente sensible debido a las estrictas leyes de lesa majestad vigentes en el país, que castigan duramente cualquier crítica o debate sobre la familia real.